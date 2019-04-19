Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 19-21 апреля

В предвкушении Пасхальных праздников когда, как не сейчас проводить время со своими родными и наслаждаться приятными впечатлениями. Если вы до сих пор в поиске интересных событий на выходных в Киеве, то подборка редакции LifeStyle 24 вас выручит!

Наталья Гарипова

Atlas

19 апреля, 19:00

Стоимость: 250-500 гривен

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Продолжается семидневный марафон юмора на Kiyv International Standup Comedy Week 2019 – и в этом году организаторы решили особое внимание уделить женской комедии. Поэтому хедлайнером 19 апреля станет Наталья Гарипова, ведущая вечернего комедийного шоу на телеканале СТБ. Одна из самых известных стендап-комиков Украины представит новую сольную программу "Вам будет за себя стыдно" – это смелый, откровенный и самоироничный юмор, очень характерный для выступающих в этом провокационном комедийном жанре.



Наталья Гарипова

Prime Orchestra

Октябрьский Дворец

19 апреля, 19:00

Стоимость: 290-1290 гривен

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Возьмите классическую музыку и мировые рок-хиты. Добавьте щепотку поп-ритмов и электронной танцевальной музыки. Не забудьте об оригинальной симфонической аранжировке, и получите невероятный кроссовер-проект Prime Orchestra, который вдохнет новую жизнь в старые-любимые мелодии. 19 апреля оркестр готовит свежую порцию музыкальных экспериментов для новой программы из цикла "Мировые хиты". Будьте готовы открыть для себя неизведанные грани давно знакомых песен и пережить целый ураган ярких эмоций.



Prime Orchestra

Estas Tonne

Октябрьский Дворец

20 апреля, 19:00

Стоимость: 900-1950 гривен

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Естас Тонне вообще не вписывается в привычную нам концепцию музыки как развлечения. Для этого артиста искусство является средством познания самого себя и окружающего мира. Это музыка для всех, кто головой и сердцем открыт новому, ведь не зря Естас посвятил жизнь путешествиям по миру в поисках своего звучания. Коктейль из фольклорных мотивов различных культур мира, духовного просветления и космической гармонии – все это ждет вас 20 апреля в Октябрьском Дворце. Этим завершится 4-летний этап осенне-весенних гастролей, а после Естас отправится за вдохновением в творческий отпуск.



Estas Tonne

Мамахохотала Шоу

Freedom Hall

21 апреля, 19:00

Стоимость: 599-999 гривен

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Большинство украинский не понаслышке знакомы с телевизионным шоу "Мамахохотала", которое уже несколько лет выходит на "НЛО TV". Программа каждый раз приковывает к экранам телевизора сотни тысяч зрителей, а это значит, что юмор талантливых сценаристов нравится людям и пользуется спросом. Выступление "Мамахохотала" подходит для всей семьи, так как юмористы не заходят на опасную территорию социальной сатиры, а радуют простыми жизненными ситуациями. 21 апреля юмористы представят абсолютно новую и актуальную программу в Freedom Event Hall.



Мамахохотала Шоу

Гурт Пирятин

Docker Pub

21 апреля, 20:00

Стоимость: 150-2100 гривен

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Как говорят сами о себе музыканты группы Пирятын, они представляют музыкальную, идеологическую и контркультурную диверсию. Истинный и стилистически выдержанный хулиган-ска-панк с правдивыми текстами, идейно-акустической музыкой и выразительным авторским эстетизмом. Так, будьте готовы, что большинство их песен выполняют с использованием нецензурной лексики, но пусть вас не пугает пульсация убийственного оптимизма. Группа украинского художника и писателя Ивана Семесюка споет 21 апреля в Docker Pub прошлогодний альбом "Атентат".



Группа Пирятын Группа Пирятын

Лихтариус. Истории оживают

Caribbean Club Concert Hall

21 апреля, 12:00

Стоимость: 250 - 1800 гривен

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Каждое воскресенье в столице Украины проходит музыкальное театрализованное шоу для всей семьи "Лихтариус. Истории оживают", которое приглашает как взрослых, так и детей. С марта месяца организаторы шоу в рамках социального проекта "Смотри как слышать" дополнительно запустили специальные показы спектакля, где можно "услышать" представление людям с нарушениями слуха, ведь для них теперь работает переводчик. Ближайший показ такого типа состоится 5 мая. Что касается других интересностей "Лихтариус. Истории оживают", то каждый раз на сцене работают 34 артиста и в основном – это дети, маленькие звезды с разных талант-шоу Украины. Стоит добавить, что это также первое регулярное семейное шоу в пределах страны, имеет яркий аналог бродвейского мюзикла в сочетании с форматом dinner-show. Не пропустите очередное шоу "Лихтариус. Истории оживают" в это воскресенье!



Лихтариус. Истории оживают

Фото: пресс-служба