Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 9-12 мая

Хоть и погода не радует своим постоянным теплом и солнцем, это не значит, что ваше настроение должно быть плохим, а дни – неинтересными. Ситуацию всегда можно изменить и даже если ваши друзья запланировали выходные за городом, это не повод грустить, ведь наша подборка событий в столице Украины всегда поможет найти интересное мероприятие даже для уединенного отдыха.

Набирайтесь сил вместе с нами и отправляйтесь на поиски приключений в вашем же городе!

Читайте также: Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий

Old Car Land

Музее Авиации

9-12 мая, 9:00

Стоимость: 150 гривен

Купить билеты

Ежегодная выставка ретро-техники Old Car Land празднует десятый юбилей, поэтому масштабы экспозиции достигли рекордной отметки. С 9 по 12 мая на территории Музея Авиации у вас есть возможность ознакомиться с коллекцией классических моделей середины XX века, экспозицией велосипедов, мотоциклов, военной техники, иностранных автобусов и многих других экспонатов. Фестиваль, который организует клуб OldCarService и проект "Кофейбус", собрал невероятное количество эксклюзивных и раритетных машин – это зрелище, которое прекрасно подойдет для семейного прогулки, запомнится надолго и подарит множество ярких эмоций. Приходите на дрифт-шоу, отдохните на фудкорте с вкусной едой, сыграйте с детьми в олдскульном зале игровых автоматов, и не забудьте сделать много ярких фотографий на память.



Old Car Land

Квартет Руслана Егорова

Caribbean Club

10 мая, 20:00

Стоимость: 190-820 гривен

Купить билеты

Квартет Руслана Егорова состоит из выдающихся музыкантов украинской сцены с богатым опытом экспериментов с классическими джазовыми произведениями. В репертуаре коллектива ключевое место отведено золотой эпохи свинга и жанра босса новы, о котором писатель Руй Кастро говорил, что это музыка, которая соблазнила мир. В исполнении Руслана Егорова прозвучит, наверное, один из самых известных "золотых хитов" босса новы – So Danco Samba. Только вы услышите зажигательные и страстные ритмы бразильской музыки, то погрузитесь в непринужденную атмосферу беззаботности – готовьтесь, 10 мая в Caribbean Club нас ожидает вечер бешеных танцев!



Квартет Руслана Егорова

II-й Киевский фестиваль комиксов

Арт-завод Платформа

11 мая, 10:00

Стоимость: 200 гривен

Купить билеты

Представители ComicConUkraine продолжают радовать фанатов визуальных новелл и литературы, а потому приглашают на II-й Киевский фестиваль комиксов, который состоится 11 мая на арт-заводе Платформа. В Loft-е вас ожидает презентации отечественных издательств, возможность приобрести новые выпуски любимых историй. Отдельная радость – это возможность пообщаться с единомышленниками и известными художниками, которые приехали на фестиваль, чтобы продемонстрировать новые работы и свой талант большой аудитории. А если захотите развлечься, то приходите ради победы на турнир по Mortal Kombat, примите участие в арт-соревновании на главной сцене, или посетите зону настольных игр – организаторы фестиваля подготовили еще много интересных сюрпризов!



II-й Киевский фестиваль комиксов

Читайте также: Звезда сериала "Игра престолов" Ричард Брейк приедет в Киев: детали

Конференция "Мама может"

ArtHall D12

11 мая, 10:30

Стоимость: 300 гривен

Купить билеты

"Мама может" – это конференция для матерей, которая прежде всего является поводом собраться вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы. Вы можете вдохновить других своим примером, поддержать или дать кому-то правильный совет. Или получить помощь и поддержку, которой так нуждаетесь. Быть матерью – нелегко, но это один из самых очаровательных этапов в жизни каждой женщины. Эксперты ежегодной премии "Мама года" поделятся собственным опытом и лайфхак, а темы дискуссий затронут важные психологические темы уверенности в себе, поиска внутренней энергии и создания крепкой семьи. В перерывах гостей ждет живое общение со спикерами, вкусный кофе и выступление диджеев.



Конференция "Мама Может"

The Retuses

Atlas

11 мая, 19:00

Стоимость: 600-800 гривен

Купить билеты

Когда the Retuses и Миша Родионов объявили о распаде, где слышно было, как вдребезги разбиваются хрупкие сердца девушек-фанаток. Но почти шесть лет спустя Родионов вернулся из музыкального путешествия и сразу опубликовал песни, которые потом стали частью нового альбома OMYT. Презентация этой пластинки состоится 11 мая в клубе Atlas, но на смену легкому фолк-попу пришел всегда актуальный трип-хоп. Музыканты обещают, что выступление не обойдется без "Песен цикла Есенина": "Шаганэ", "Письмо к женщине", "Заметался пожар голубой" – те песни, благодаря которым the Retuses получили феноменальную популярность на постсоветском пространстве. Для ребят начинается новый творческий этап, но без вашего присутствия этот концерт будет неполным. Ждем всех!



The Retuses

Чемпионат Украины по бодибилдингу

ДК КПИ

11-12 мая, 12:00

Стоимость: 300-700 гривен

Купить билеты

Приглашаем на двухдневный Общенациональный турнир по бодибилдингу, на который приедут около четырехсот спортсменов со всех уголков Украины. Пляжный бодибилдинг, классический формат, соревнования девушек-моделей и борьба за награды элитного турнира II VL Elite Classic 2019. Именно так выглядит сильная и красивая Украина, ведь главная цель этих турниров – заинтересовать молодежь, поспособствовать дальнейшему развитию этих видов спорта, вполне положительная пропаганда здорового образа жизни. Приглашаем всех любителей силы и красоты, мужества и грации, поклонников бодибилдинга и атлетизма получить много приятных впечатлений! В качестве приятного бонуса, на данный момент в рамках чемпионата можно будет приобрести спортивное питание для настоящих силачей.

Чемпионат Украины по бодибилдингу

SPEAKEASY JAZZ

Caribbean Club Concert Hall

12 мая, 19:00

Стоимость: 250 гривен

Купить билеты

Новое музыкально-танцевальное ретро-шоу SPEAKEASY JAZZ от создателей шоу "Эпоха Джаза" вы сможете увидеть уже в это воскресенье. Организаторы мероприятия обещают погрузить гостей во времена хорошей музыки, изысканных нарядов и безумных танцев. Для этого на танцевальном мероприятии даже рекомендуется соблюдать дресс-код – ретро и винтаж. На шоу вы услышите легкомысленный чарльстон, горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтс Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Джина Крупы, Куту Уильямса, музыку биг-бэндов и атмосферу клубов Нью-Йорка и Чикаго начала прошлого века. Добавим, что в составе Kyiv Rhythm Kings есть музыканты групп "Руки'в Брюки", Pushkin Klezmer Band и Brass Band. Вечер обещает быть захватывающим!



SPEAKEASY JAZZ

Все фото: пресс-служба