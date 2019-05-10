Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 9-12 мая

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Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 9-12 мая
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 9-12 мая / Фото Pablo Merchán Montes из Unsplash

Хоть и погода не радует своим постоянным теплом и солнцем, это не значит, что ваше настроение должно быть плохим, а дни – неинтересными. Ситуацию всегда можно изменить и даже если ваши друзья запланировали выходные за городом, это не повод грустить, ведь наша подборка событий в столице Украины всегда поможет найти интересное мероприятие даже для уединенного отдыха.

Набирайтесь сил вместе с нами и отправляйтесь на поиски приключений в вашем же городе!

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Old Car Land

Музее Авиации

9-12 мая, 9:00

Стоимость: 150 гривен

Купить билеты

Ежегодная выставка ретро-техники Old Car Land празднует десятый юбилей, поэтому масштабы экспозиции достигли рекордной отметки. С 9 по 12 мая на территории Музея Авиации у вас есть возможность ознакомиться с коллекцией классических моделей середины XX века, экспозицией велосипедов, мотоциклов, военной техники, иностранных автобусов и многих других экспонатов. Фестиваль, который организует клуб OldCarService и проект "Кофейбус", собрал невероятное количество эксклюзивных и раритетных машин – это зрелище, которое прекрасно подойдет для семейного прогулки, запомнится надолго и подарит множество ярких эмоций. Приходите на дрифт-шоу, отдохните на фудкорте с вкусной едой, сыграйте с детьми в олдскульном зале игровых автоматов, и не забудьте сделать много ярких фотографий на память.

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 9-12 травня
Old Car Land

Квартет Руслана Егорова

Caribbean Club

10 мая, 20:00

Стоимость: 190-820 гривен

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Квартет Руслана Егорова состоит из выдающихся музыкантов украинской сцены с богатым опытом экспериментов с классическими джазовыми произведениями. В репертуаре коллектива ключевое место отведено золотой эпохи свинга и жанра босса новы, о котором писатель Руй Кастро говорил, что это музыка, которая соблазнила мир. В исполнении Руслана Егорова прозвучит, наверное, один из самых известных "золотых хитов" босса новы – So Danco Samba. Только вы услышите зажигательные и страстные ритмы бразильской музыки, то погрузитесь в непринужденную атмосферу беззаботности – готовьтесь, 10 мая в Caribbean Club нас ожидает вечер бешеных танцев!

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 9-12 травня
Квартет Руслана Егорова

II-й Киевский фестиваль комиксов

Арт-завод Платформа

11 мая, 10:00

Стоимость: 200 гривен

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Представители ComicConUkraine продолжают радовать фанатов визуальных новелл и литературы, а потому приглашают на II-й Киевский фестиваль комиксов, который состоится 11 мая на арт-заводе Платформа. В Loft-е вас ожидает презентации отечественных издательств, возможность приобрести новые выпуски любимых историй. Отдельная радость – это возможность пообщаться с единомышленниками и известными художниками, которые приехали на фестиваль, чтобы продемонстрировать новые работы и свой талант большой аудитории. А если захотите развлечься, то приходите ради победы на турнир по Mortal Kombat, примите участие в арт-соревновании на главной сцене, или посетите зону настольных игр – организаторы фестиваля подготовили еще много интересных сюрпризов!

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 9-12 травня
II-й Киевский фестиваль комиксов

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Конференция "Мама может"

ArtHall D12

11 мая, 10:30

Стоимость: 300 гривен

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"Мама может" – это конференция для матерей, которая прежде всего является поводом собраться вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы. Вы можете вдохновить других своим примером, поддержать или дать кому-то правильный совет. Или получить помощь и поддержку, которой так нуждаетесь. Быть матерью – нелегко, но это один из самых очаровательных этапов в жизни каждой женщины. Эксперты ежегодной премии "Мама года" поделятся собственным опытом и лайфхак, а темы дискуссий затронут важные психологические темы уверенности в себе, поиска внутренней энергии и создания крепкой семьи. В перерывах гостей ждет живое общение со спикерами, вкусный кофе и выступление диджеев.

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 9-12 травня
Конференция "Мама Может"

The Retuses

Atlas

11 мая, 19:00

Стоимость: 600-800 гривен

Купить билеты

Когда the Retuses и Миша Родионов объявили о распаде, где слышно было, как вдребезги разбиваются хрупкие сердца девушек-фанаток. Но почти шесть лет спустя Родионов вернулся из музыкального путешествия и сразу опубликовал песни, которые потом стали частью нового альбома OMYT. Презентация этой пластинки состоится 11 мая в клубе Atlas, но на смену легкому фолк-попу пришел всегда актуальный трип-хоп. Музыканты обещают, что выступление не обойдется без "Песен цикла Есенина": "Шаганэ", "Письмо к женщине", "Заметался пожар голубой" – те песни, благодаря которым the Retuses получили феноменальную популярность на постсоветском пространстве. Для ребят начинается новый творческий этап, но без вашего присутствия этот концерт будет неполным. Ждем всех!

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 9-12 травня
The Retuses

Чемпионат Украины по бодибилдингу

ДК КПИ

11-12 мая, 12:00

Стоимость: 300-700 гривен

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Приглашаем на двухдневный Общенациональный турнир по бодибилдингу, на который приедут около четырехсот спортсменов со всех уголков Украины. Пляжный бодибилдинг, классический формат, соревнования девушек-моделей и борьба за награды элитного турнира II VL Elite Classic 2019. Именно так выглядит сильная и красивая Украина, ведь главная цель этих турниров – заинтересовать молодежь, поспособствовать дальнейшему развитию этих видов спорта, вполне положительная пропаганда здорового образа жизни. Приглашаем всех любителей силы и красоты, мужества и грации, поклонников бодибилдинга и атлетизма получить много приятных впечатлений! В качестве приятного бонуса, на данный момент в рамках чемпионата можно будет приобрести спортивное питание для настоящих силачей.

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 9-12 травняЧемпионат Украины по бодибилдингу

SPEAKEASY JAZZ

Caribbean Club Concert Hall

12 мая, 19:00

Стоимость: 250 гривен

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Новое музыкально-танцевальное ретро-шоу SPEAKEASY JAZZ от создателей шоу "Эпоха Джаза" вы сможете увидеть уже в это воскресенье. Организаторы мероприятия обещают погрузить гостей во времена хорошей музыки, изысканных нарядов и безумных танцев. Для этого на танцевальном мероприятии даже рекомендуется соблюдать дресс-код – ретро и винтаж. На шоу вы услышите легкомысленный чарльстон, горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтс Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Джина Крупы, Куту Уильямса, музыку биг-бэндов и атмосферу клубов Нью-Йорка и Чикаго начала прошлого века. Добавим, что в составе Kyiv Rhythm Kings есть музыканты групп "Руки'в Брюки", Pushkin Klezmer Band и Brass Band. Вечер обещает быть захватывающим!

Куди піти у Києві на вихідних: афіша 9-12 травня
SPEAKEASY JAZZ

Все  фото: пресс-служба

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Новости Киева Афиша
Источник: LifeStyle 24
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