Куда пойти в Киеве в декабре: афиша самых интересных событий

Вот и подбегает к своему завершению 2019 год. Выдающиеся фестивали, концерты и выставки остаются позади, однако не менее эффектные и насыщенные события ожидают вас в декабре! Не теряйте времени и начинайте планировать свои яркие праздничные выходные вместе с родными и друзьями.

Декабрь-месяц наполнен огромным количеством незабываемых событий, которые подойдут для празднования как со своими детьми, так и со сверстниками, которые имеют разные предпочтения. Выбирайте то, что по душе и пусть предновогодняя атмосфера будет присутствовать в вашем сердце в течение всего месяца!

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Сергей Мартынюк. Презентация сборника "Реп'яхи"

Магазин "Книголенд"

13 декабря 18:00

Информация о событии

13 декабря Сергей Мартынюк представляет свой дебютный сборник стихов "Реп'яхи" в киевском книжном магазине "Книголенд". Для фронтмена группы "Фиолет" это второе опубликованное издание, однако – первое в поэтической форме. Издателем книги во второй раз выступило издательство Фолио. На презентации вы сможете задать автору собственные вопросы, а также получить автограф личного экземпляра.



Сергей Мартынюк. Презентация сборника "Реп'яхи"

Вечерний Квартал

Дворец "Украина"

15 декабря, 19:00

Стоимость: 180-3500 гривен

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Так исторически сложилось, что индустрия смеха и развлечений в Украине неразрывно связана со студией "Квартал 95". Криворожские комики уже несколько десятилетий, начиная с КВН, развлекают украинцев, заставляют их отвлечься от рабочих забот и других бытовых неприятностей. Масштабы популярности коллектива даже неловко обсуждать на людях! Вы сами знаете, чем закончилась история "фронтмена" и основателя студии Владимира Зеленского. Но даже без своего главного ведущего, талантливые участники "Вечернего квартала" не останавливают комедийный конвейер. Презентация новогодней программы уже стала доброй традицией, и кто мы такие, чтобы ее нарушать? Если хотите 2 часа посмеяться над сатирическими скетчами, то ждем вас 15 декабря во дворце "Украина".



Вечерний Квартал

Ляпис 98

Stereo Plaza

15 декабря, 19:00

Стоимость: 799-3499 гривен

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15 декабря в Stereo Plaza выступит Ляпис 98. Лучшая группа в жанре радикального шансона представит свое новое шоу "Всем девчонкам нравится!" Команда Сергея Михалка – частые гости в столице, однако каждый их визит особенный. Поэтому не упустите возможность убедиться в этом собственными глазами!



Ляпис 98

New Year Oscar: большое симфоническое шоу

Театр им. Ивана Франко

25 декабря, 16:00

Стоимость: 390-1150 гривен

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13 января 2020 года объявят номинантов премии Оскар, а 9 февраля 2020 года в театре "Долби" в Голливуде состоится церемония вручения золотых статуэток. Но чтобы окунуться в атмосферу любимых фильмов, не обязательно ждать еще несколько месяцев. Дело в том, что самый изобретательный и харизматичный украинский дирижер Андрей Черный подготовил новую музыкальную программу "New Year Oscar" специально для киевлян и гостей столицы. Накануне новогодних праздников вы услышите саундтреки к легендарным фильмам, увидите 100 музыкантов на главной театральной сцене Украины, но главное – почувствуете долгожданное приближение праздничного настроения!



New Year Oscar: большое симфоническое шоу

Новогодний джаз

Дом кино

27 декабря – 30 декабря, 19:00

Стоимость: 190-690 гривен

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В поисках праздничного вдохновения можно долго бродить по городу. Или – посетить 27 декабря в Доме кино на Новогодний джаз от Svitlo concert. Джазовый музыкант из Лос-Анджелеса, Чак Вензли и Родиона Иванова соберутся вместе чтобы сыграть рождественскую классику в джазовой обработке накануне Нового года и подарить гостям самые теплые эмоции.



Новогодний джаз

Городской открытый микрофон

Barstóyanka

25 декабря, 20:00

Информация о событии

От зимней хандры всегда спасет час классного юмора. А лучше стенд-ап шоу может быть только открытый микрофон. 25 декабря во Barstóyanka вы можете испытать свои силы в стенд-ап комедии перед живой публикой или поддержать смельчаков, которые вышли на сцену. Каким будет ваш вечер – зависит от вас, однако вы точно будете смеяться от души!



Городской открытый микрофон

Рождественская Фабрика Грез

ВДНХ, павильон 2

до 19 января, с 10:00

Стоимость: 200 гривен

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С 1 ноября и до окончания новогодних праздников, на ВДНХ открывается филиал Клавдиевской фабрики елочных украшений – "Рождественская фабрика грез". Для тех, кто хочет создать у себя, своих детей или близких, новогоднее настроение к праздникам – приходите на экскурсию по сказочной фабрике, во время которой вас ждет знакомство с очаровательными эльфами, ярмарка и возможность собственными руками создать игрушку для домашней елки! Наш совет: не откладывайте свои мечты на потом! Масштабные декорации, интерактивные развлечения и ощущение, что вот-вот осуществится ваша давняя мечта. С такими приятными сказочными эмоциями хочется начать свой Новый Год жизни.



Рождественская Фабрика Грез

Выставка "Вселенная Тела"

ВДНХ, павильон 4

до 19 января, 09:00 – 21:00

Стоимость: 350-650 гривен

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Мы постоянно сталкиваемся с нюансами функционирования собственного тела, но редко задумываемся о сложных причинно-следственных связях и механизмах внутри человеческого организма. Вам повезло, что появился способ максимально доступно изучить несколько уроков по анатомии в рамках увлекательной экскурсии по выставке "Вселенная Тела". Увидите как вредные привычки влияют на работу внутренних органов и, возможно, узнаете ценный секрет долголетия! Благодарить за это стоит немецкого ученого Гунтера фон Хагенса, который в 1995 году открыл свою анатомическую выставку, где экспонатами служат настоящие забальзамированных человеческие тела. С тех пор "Вселенная Тела" стала всемирно известным научно-популярным феноменом, а в Киеве выставку уже трижды продлевали, чтобы угодить всем желающим попасть на нее.



Выставка "Вселенная Тела"

Зимняя страна на ВДНХ

ВДНХ

до 19 января

Вход на территорию парка – свободный

Каток, горки, сказочный мир Нимфы изо льда, Резиденция Деда Мороза, ярмарка, ароматные рождественские фудкорты и елка на центральной площади. В начале декабря на ВДНХ уже есть все необходимые атрибуты для создания новогоднего настроения. Поэтому советуем не сидеть дома, а взять новую зимнюю привычку – проводить выходные на ВДНХ.