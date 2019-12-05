Культовый режиссер Голливуда Квентин Тарантино назвал три любимых фильма 2019 года

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Квентин Тарантино / Cinelinx

Квентин Тарантино является одним из самых популярных голливудских кинорежиссеров. Его работы всегда отмечают высокими оценками, а следующих проектов ждут с нетерпением. Поэтому его мнение относительно лучших фильмов года однозначно важно представителям и ценителям киноиндустрии.

Традиционно в конце года популярные иностранные издания, а также знаменитые писатели, режиссеры и актеры высказывают свое мнение относительно представленных премьер. Так, поговорить о своей отрасли решил и Квентин Тарантино.

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Работник сайта Ace Awards Эрик Уэбер пообщался с культовым режиссером, который рассекретил ему тройку любимых фильмов за 2019 год. Поскольку Тарантино настоящий ценитель хорроров, то две из трех картин были из жанра "ужасы". Так, в его список попала экранизация Кинга "Доктор Сон", лента "Хищники" Александра Ажа и нашумевший фильм "Ирландец" Мартина Скорсезе.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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