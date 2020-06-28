Между Надей Дорофеевой и Дантесом бурлит настоящая страсть, которую невозможно не заметить на совместных фото. Певица вместе с мужем устроила съемку на яхте, для которой выбрала откровенный купальник.

В разгар летнего сезона звезды один за другим отправляются на отдых, который из-за пандемии коронавируса ограничивается только Украиной. Экс-участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева устроила каникулы в солнечной Одессе, чем уже успела поделиться на личной странице в инстаграме.

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Релаксирует и наслаждается морем певица в компании друзей и мужа Владимира Дантеса, с которым соблазнительно позировала перед вспышкой камеры на роскошной яхте.

Образ Нади Дорофеевой

Для отдыха звезда выбрала сплошной ярко-розовый купальник. Пляжный образ не только сексуально подчеркивал ее безупречные формы – хрупкую талию и аппетитную грудь, но и позволил засветить бедра и ягодицы. Только одним фото Надя Дорофеева доказала, что в течение карантина работала над собой.

Ее летний look завершили стильные прозрачные очки и многочисленные цепочки на шее. Для кадра она села на палубе яхты с мужем, который прижал ее подтянутые ножки. Дантес позировал в белой рубашке и солнцезащитных очках. Соблазнительности фото добавил бурный ветер, который романтично взъерошил волосы супругов.

Надя Дорофеева в купальнике на яхте с мужем / Фото Instagram / @nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в купальнике на яхте с мужем / Фото Instagram / @nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в купальнике на яхте с мужем / Фото Instagram / @nadyadorofeeva