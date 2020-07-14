Популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками яркими моментами из теплых солнечных дней. Она опубликовала зажигательные видео, на которых показала развлечения в бассейне.

Этим летом отдых у воды для многих людей стал несбыточной мечтой. Кое-кто устраивает настоящие курорты во дворах загородных домов, если есть такая возможность. К их числу относятся и знаменитости. В частности, Надя Дорофеева в жаркие дни релаксировала в прохладном бассейне. Видео с такого отдыха она опубликовала на личной странице в инстаграми.

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Артистка не рискует отправляться в отпуск за границу. Она придерживалась строгого карантина и хотя после его ослабления появляется на публике и возвращается к работе, но не забывает о правилах безопасности.

Надя организовала активный отдых в бассейне. Это отличная возможность в летний солнечный день отдохнуть от забот и отвлечься. Для таких развлечений звезда выбрала красивый купальник красного цвета, волосы собрала в прическу сверху и дополнила пляжный образ стильными солнцезащитными очками.

Для полного релакса Дорофеева использовала надувного единорога. Она поплавала на нем, а также показала момент, когда упала в воду. В бассейне певица попивала апероль и лакомилась изысканными закусками.

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