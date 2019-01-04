Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины

Скоро наступит самый ожидаемый праздник для многих верующих во всем мире – Рождество Христово. Почти все украинцы отмечают рождественские праздники, а вот главным их атрибутом испокон веков была и есть кутья.

Кутья по классическому рецепту должна быть приготовлена ​​из зерен пшеницы, мака, меда и орехов. Впрочем, встречаются хозяйки и хозяева, которые нередко готовят блюдо из перловки, риса, пшена и даже шариков из теста или маленьких булочек, которые называют бобальками.

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В разных регионах Украины приготовления кутьи отличается, но практически каждая семья считает, что их кутья, если не самая правильная, то уж точно самая вкусная.

Киевская кутья

Хозяйки столицы еще с вечера замачивают кутью, а уже утром отваривают ее на небольшом огне. Также добавляют по 100 г тертого мака и промытого изюма. Однако они редко украшают блюдо медом и орехами. Взамен по киевскому рецепту кутью следует размешивать именно минеральной водой.



Кутья по-киевски на минеральной воде

Ранее в этом регионе готовили голый борщ, основой для которого служили белые грибы, разведенные капустной закваской. Еще одним уникальным блюдом на Полесье есть бурда – ее готовят из растертого и затем несколько обжаренного конопляного семени, потом туда добавляют чернику и груши-дички, которые считаются символом фруктов.

Ровенская кутья

В Ровенской области готовят жидкую кутью, а ее приготовлением занимаются исключительно мужчины. В большом сосуде к отварной пшеничной каши добавляют мед, сахар и мак, все это заливают теплым узваром.



Ровенскую кутью заливают узваром

На Волыни на сочельник не колядуют и не ходят в гости, только дети несут ужин своим крестным. А уже на следующий день устраивают вертеп и встречаются с друзьями. По традиции первым ужинать начинает хозяин, а за ним все остальные члены семьи. А в некоторых семьях существует такая традиция: перед тем как начать праздничную трапезу, хозяин дует на стул, чтобы сдуть души умерших.

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Полтавская и Черкасская кутья

Здесь пшеницу (или пшеничную крупу) заливают на ночь холодной водой в пропорции один к двум, а затем варят на медленном огне. Сваренная каша заливается узваром до консистенции густого супа.

Узвар должен быть концентрированным и сладким – из яблок, груш и чернослива. Никаких других компонентов в блюдо обычно не добавляют. Ранее на стол ставили два горшка: один с узваром, а второй с незаправленой кутьей, сегодня же два компонента смешивают сразу.



В полтавскую кутью добавляют только мак и узвар

На территории современных Полтавской и Черкасской областей вертепы и другие атрибуты Рождества подверглись уничтожению во времена СССР. Однако исконные украинские традиции в этом регионе постепенно возрождаются.

Житомирская кутья

"Пьяную" житомирскую кутью – как ее нередко называют из-за секретного ингредиента – готовят из пшеницы или перловки, которую заливают только на полчаса холодной водой. Позже в готовую кашу добавляют растертый мак, запаренный на полчаса изюм, мелко молотые орехи и курагу.

Особым в приготовлении является то, что кутью заливают виноградным соком, а также добавляют ложку сладкого красного вина. А может и не одну.



Кутью по-житомирски заливают виноградным соком и вином

В Житомирской области, как и в Киевской области, верят, что головка чеснока, оставленная на краях стола, отпугивает злых духов. А для умерших родственников жители этого региона оставляют на столе кутью с ложками, которые прикрывают буханкой хлеба.

Карпатская кутья

Эта кутья существенно отличается от предыдущих, ведь она готовится с бобалек. Для этого раскатывают пресное дрожжевое тесто и вырезают из него маленькие шарики. Когда бобальки подойдут, их нужно отправить на смазанном маслом противне в духовку.

По словам художницы из Ужгорода Мирославы Росул, печь бобальки следует за день до Рождества, чтобы они успели настояться. После этого их замачивают водой с тертым маком, орехами и медом. А потом такие маленькие булочки добавляют в кутью.



В карпатскую кутью добавляют маленькие булочки

Особой традицией является плетение соломенных пауков, потому что по легенде именно они скрыли вход в пещеру, где родился Иисус. Обычно его вешают у входа или над иконами. Дидух здесь сжигают аж на третий день после Рождества, а колядуют и водят вертепы целыми группами.

На Галичине подают вареники с картошкой, капустой или грибами, вареную капусту с фасолью, рыбу, пончики, компот, печенье и тому подобное. Блюда на Сочельник должны изображать дары земли, воды, воздуха, за которые мы благодарим Бога.

Запорожская кутья

Такая кутья готовится преимущественно из рисовой каши, которую хозяйка украшает цукатами. Вместо сахара или меда ее заправляют вишневым вареньем или добавляют халву. Нередко блюдо оформляют с помощью свежих фруктов.



Запорожская кутья готовится из рисовой каши

Традиции этой части Украины достигают еще времен казачества. В ночь с 6 на 7 января после служения в церкви выбирали нового атамана и писаря. За праздничный стол садились 7 января, в наше время – 6. На столе обязательно должна стоять кутья, сваренная из риса, а также вареники.

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Как мы видим, кутья может быть совершенно разной по составу или способу приготовления, но не по своему содержанию. Это блюдо является неизменной традицией украинского празднования Рождества. Самое главное – готовить Святой ужин в хорошем настроении и со светлыми мыслями.