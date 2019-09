Лана Дель Рей стала великаном в новом клипе на песню Doin’ Time: видео

Американская певица Лана Дель Рей 30 августа презентовала новый шестой студийный альбом Norman Fucking Rockwell, продюсером релиза которого выступил лауреат премии Grammy Джек Антонофф, а на странице певицы в YouTube вышел видеоклип на песню Doin’ Time.

В новом видеоклипе Лана Дель Рей предстала в образе великана, который несколько напоминает Гулливера. Артистка просыпается на окраине и идет через Лос-Анджелес до пляжа.

Как известно, режиссером клипа стал Рич Ли. В конце героиня появляется в другом "аутфите" с белым париком и смотрит кино со своим парнем. Впоследствии девушка узнает, что любимый изменяет ей, тогда же огромная Лана выходит из экрана и мстит неверному мужу.

Лана Дель Рей – Doin’ Time: видеоклип

Кроме того, Лана Дель Рей презентовала новую песню с длинным названием "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it" ("Такой женщине, как я, опасно хранить надежду – но она у меня все еще есть"), которая также вошла в альбом "Norman Fucking Rockwell". Эта композиция стала третьим синглом в нем после хитов "Mariners Apartment Complex" и "Venice Bitch". После этого певица представила треки Fuck It I Love You и The Greatest.