Леди Гага отправилась на карантин из-за коронавируса
Знаменитая певица и актриса Леди Гага присоединилась к числу тех звезд, которые поддерживают карантин. Звезда призывает всех беречь себя и своих родных и по возможности самоизолироваться.
Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, змусила світових зірок скасувати свої виступи та втрутилася в їхні творчі плани. Тепер вони подорожують у захисних костюмах та масках, а деякі прийняли рішення відправитися на карантин, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Однією з таких знаменитостей стала Леді Гага, яка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі про самоізоляцію.
Читайте також: Гайді Клум зробила тест на коронавірус та очікує результатів
Артистка зазначила, що прийняла рішення самоізолюватися після розмов з деякими лікарями та вченими. Співачка зізналася,що дуже хоче зустрітися з батьками та бабусями, проте вважає, що наразі це недоцільно робити, оскільки не хоче ризикувати їхнім здоров'ям.
Найкорисніше, що ми можемо зробити – самоізолюватися, а не спілкуватися з людьми, які мають більше 65 років і великими компаніями,
– заявила Леді Гага.
Виконавиця сказала, що проводить час вдома зі своїми собаками.
Я люблю тебе, світе, ми все це переживемо,
– написала Леді Гага в публікації.
Зазначимо, станом на 15 березня коронавірусом заразилися 156 400 осіб по всьому світу. Хвороба забрала життя 5 833 людей. Одужали майже 74 тисячі осіб.
Правила, які допоможуть зберегти життя / Інфографіка 24 каналу