Леди Гага планирует стать мамой, – СМИ

33-летняя Леди Гага, которая является одной из самых эпатажных певиц мира, готова стать мамой. Артистка даже размышляет над тем, чтобы в ближайшее время обзавестись первым ребенком.

Как сообщает Radar Online со ссылкой на инсайдеров, в 2020 году Леди Гага настроена найти свою любовь и иметь стабильные отношения. Однако и это не поможет ей осуществить главную мечту – иметь ребенка. Поэтому звезда уже обдумывает возможности усыновления или суррогатного материнства.

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О создании семьи Леди Гага задумалась после того, как попала в больницу после концерта. На шоу в Лас-Вегасе звезда пригласила на сцену поклонника, которому неожиданно выскочила на руки и упала. Выступление Леди Гага таки завершила, а на обследовании в больнице задумалась о своей жизни. Инсайдеры утверждают, что именно тогда артистка поняла, что все заработанные доходы ей не будет кому передать в наследство.

В больнице, после того, как она вместе с поклонником упала со сцены в Лас-Вегасе, у нее случилось озарение. Когда ей делали рентген всего тела, ее захватили эмоции. У нее есть все, чего она лишь пожелает во всем мире, но некому передать это наследство. У леди Гаги замечательная семья, поэтому это именно то, чего она хочет сейчас,

– рассказал инсайдер.

В то же время в сети приобрело огромную популярность видео, на котором виден момент падения Леди Гаги со сцены. Инцидент произошел в октябре 2019 года.

Смотрите видео, как Леди Гага упала на концерте:

Что известно о личной жизни Леди Гаги?

Личная жизнь Леди Гаги оказалось под тщательным наблюдением СМИ после ее участия в фильме "Рождение звезды". Партнером артистки по оскароносном киноленте стал голливудский актер Брэдли Купер, который после премьеры разорвал отношения с Ириной Шейк. Тогда все западные СМИ искали подтверждения романа между звездами, а сама Леди Гага публично опровергли все подозрения журналистов.

"Люди увидели любовь, и знаете что? Именно этого мы и добивались! Shallow – это песня о любви. "Рождение звезды" – это кино о любви. Мы так долго работали над этим выступлением, его опережало несколько недель репетиций... Когда ты поешь о любви, ты хочешь, чтобы это чувство пережили люди, которые слушают тебя. Я артистка и, по моему мнению, мы с Брэдли проделали хорошую работу", – утверждала Леди Гага.

До этого эпатажная певица имела неудачные отношения с Тейлором Кинни и разрыв помолвки с Кристианом Карино. Головокружительный роман с Дэном Гортоном также не имел продолжения. Поэтому Леди Гага, по словам инсайдеров, заявила друзьям, что для создания семьи ей не нужен мужчина.