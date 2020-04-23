Леди Гага представила трек-лист нового альбома Chromatica: каких звезд в нем вы еще услышите
Американская певица Леди Гага из-за пандемии коронавируса должна была отложить премьеру нового альбома Chromatica, впрочем подогрела ожидания фанатов перечнем всех песен, которые в нем будут.
В новый альбом войдет 16 композиций – некоторые из них мы услышим в сольном исполнении Леди Гаги, а некоторые записаны совместно с мировыми знаменитостями: Элтоном Джоном, Арианой Гранде, группой Blackpink и с вокалистом OneRepublic Райаном Теддером. Об этом сообщают на твиттер-странице Леди Гаги.
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Полный трек-лист нового альбома Леди Гаги Chromatica:
Chromatica I
Alice
Stupid Love
Rain On Me (with Ariana Grande)
Free Woman
Fun Tonight
Chromatica II
911
Plastic Doll
Sour Candy (with Black Pink)
Enigma
Replay
Chromatica III
Sine From Above (with Elton John)
1000 Doves
Babylon
О дате релиза Chromatica пока ничего неизвестно. Леди Гага также сообщила в сети, что при покупке эксклюзивной версии альбма фанаты знаменитости могут услышать еще одну песню Love Me Right, которая не вошла в альбом, а также версию фортепиано 1000 Doves и ремикс на трек Stupid Love.
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