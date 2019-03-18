Леди Гага пришла на светское мероприятие с близким другом: фото

Американская певица Леди Гага, которая является одной из самых эпатажных артисток мира, сумела удивить поклонников эффектным выходом. На церемонию Fashion Front Awards она пришла под руку со своим близким другом – косметологом Фредериком Аспиранса.

32-летняя Леди Гага после исполнения главной роли в чувственном фильме "Рождение звезды" (A Star Is Born) привлекла к себе немалое внимание общественности. Теперь ее личная жизнь – чуть ли не самая популярная тема в СМИ, а появление с Брэдли Купером порождает все больше слухов о романе.

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Но, видимо, такая популярность нравится Леди Гаге, ведь на днях она покрасовалась на красной дорожке с другим мужчиной. На торжественную церемонию Fashion Front Awards, состоявшейся в Лос-Анджелесе 17 марта, звезда пришла с косметологом Фредериком Аспиранса. Рядом со своим другом артистка счастливо улыбалась и даже демонстрировала танцевальные па.



Леди Гага в Лос-Анджелесе / Getty Images

Не менее эффектным был и вид Леди Гаги на церемонии. Перед камерами певица предстала в черно-белом платье с кожаными вставками и пикантным декольте. Артистка сделала яркий макияж с акцентом на губы и идеальную укладку волос. Металлические серьги в форме сердец и обувь на каблуках завершили look Леди Гаги.