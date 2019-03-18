Леди Гага пришла на светское мероприятие с близким другом: фото

82 Читати новину українською
Леди Гага на Fashion Front Awards
Леди Гага на Fashion Front Awards / www.gettyimages.com

Американская певица Леди Гага, которая является одной из самых эпатажных артисток мира, сумела удивить поклонников эффектным выходом. На церемонию Fashion Front Awards она пришла под руку со своим близким другом – косметологом Фредериком Аспиранса.

32-летняя Леди Гага после исполнения главной роли в чувственном фильме "Рождение звезды" (A Star Is Born) привлекла к себе немалое внимание общественности. Теперь ее личная жизнь – чуть ли не самая популярная тема в СМИ, а появление с Брэдли Купером порождает все больше слухов о романе.

Читайте также: Леди Гага прокомментировала свою беременность: неожиданные подробности

Но, видимо, такая популярность нравится Леди Гаге, ведь на днях она покрасовалась на красной дорожке с другим мужчиной. На торжественную церемонию Fashion Front Awards, состоявшейся в Лос-Анджелесе 17 марта, звезда пришла с косметологом Фредериком Аспиранса. Рядом со своим другом артистка счастливо улыбалась и даже демонстрировала танцевальные па.

Леді Гага у Лос-Анджелесі
Леди Гага в Лос-Анджелесе / Getty Images

Не менее эффектным был и вид Леди Гаги на церемонии. Перед камерами певица предстала в черно-белом платье с кожаными вставками и пикантным декольте. Артистка сделала яркий макияж с акцентом на губы и идеальную укладку волос. Металлические серьги в форме сердец и обувь на каблуках завершили look Леди Гаги.

Співачка Леді Гага зі своїм другом
Певица Леди Гага со своим другом / Getty Images

blog_ava
Лунный календарь стрижек на март 2019: интересные советы
сегодня
10468
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Леди Гага
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 15:21 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
12177
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня 13:31 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 1888
Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
17 марта 12:00 Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
997
День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
17 марта 10:30 День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
803
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
16 марта 20:15 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 1642
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук