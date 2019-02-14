Леди Гага сделала тату в честь фильма "Звезда родилась": фото

Знаменитая певица Леди Гага, которая является одной из самых популярных и узнаваемых звезд, потрясла мир своей ролью в фильме "Звезда родилась". В честь ленты знаменитость решила сделать татуировку на спине.

Новые фото тату Леди Гага опубликовала на своей странице в Instagram. На спине звезды изображен контур бутона розы на стебле.

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Рисунок на теле артистки окружает надпись "La Vie en Rose", который в переводе с французского означает "Жизнь в розовом цвете". Именно так называется песня легендарной Эдит Пиаф, которую героиня Леди Гаги выполнила при встрече с героем Брэдли Купера в фильме "Звезда родилась".

"Мой спинной мозг теперь роза", – прокомментировала фотографию певица.

Однако это не единственная новая татуировка, которую сделала певица. Леди Гага набила свое имя, записанное на нотном стане четырьмя нотами ( "соль" – "ля" – "соль" – "ля", которые в английской версии обозначаются как G-A-G-A).

Но вышла ошибка: вместо пяти линий нотного стана на руке Гаги появились только четыре. Внимательные читатели заметили это и сообщили звезде в комментариях.

Леди Гага сразу ответила на комментарий и впоследствии опубликовала фото с исправленным тату.

"Предотвратила музыкальный кризис. Бедняга выпила много текилы и забыла о пятой линии нотного стана. А вот и правильно", – добавила певица.