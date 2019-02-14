Леди Гага сделала тату в честь фильма "Звезда родилась": фото

48 Читати новину українською
Леди Гага
Леди Гага / www.gettyimages.com

Знаменитая певица Леди Гага, которая является одной из самых популярных и узнаваемых звезд, потрясла мир своей ролью в фильме "Звезда родилась". В честь ленты знаменитость решила сделать татуировку на спине.

Новые фото тату Леди Гага опубликовала на своей странице в Instagram. На спине звезды изображен контур бутона розы на стебле.

Читайте также: Леди Гагу назвали лучшей актрисой года

Рисунок на теле артистки окружает надпись "La Vie en Rose", который в переводе с французского означает "Жизнь в розовом цвете". Именно так называется песня легендарной Эдит Пиаф, которую героиня Леди Гаги выполнила при встрече с героем Брэдли Купера в фильме "Звезда родилась".

"Мой спинной мозг теперь роза", – прокомментировала фотографию певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

Однако это не единственная новая татуировка, которую сделала певица. Леди Гага набила свое имя, записанное на нотном стане четырьмя нотами ( "соль" – "ля" – "соль" – "ля", которые в английской версии обозначаются как G-A-G-A).

Но вышла ошибка: вместо пяти линий нотного стана на руке Гаги появились только четыре. Внимательные читатели заметили это и сообщили звезде в комментариях.

 

Леди Гага сразу ответила на комментарий и впоследствии опубликовала фото с исправленным тату.

"Предотвратила музыкальный кризис. Бедняга выпила много текилы и забыла о пятой линии нотного стана. А вот и правильно", – добавила певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

 

blog_ava
Должен выполнить три условия: Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах
сегодня
592
Теги: LifeStyle Музыка Леди Гага
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
сегодня 17:03 Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
5
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 12:20 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
3025
15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
сегодня 09:04 15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
53762
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля
14 февраля 18:40 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля
149
Как приготовить полезные конфеты: пошаговый рецепт
14 февраля 17:09 Как приготовить полезные конфеты: пошаговый рецепт
Олена Кандяк 385
От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
14 февраля 14:00 От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
Юлія Турелик 1018
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук