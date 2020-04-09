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Леди Гага снялась в роскошном фотосете для глянца: яркие фото

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Леди Гага в фотосессии для InStyle / www.instyle.com

Американская певица Леди Гага неутомимо работает над выпуском нового альбома Chromatica, релиз которого запланирован на 2020 год. А пока радует фанатов своими новыми снимками из фотосессии для майского выпуска издания InStyle.

В роскошной фотосессии для журнала звезда продемонстрировала невероятные наряды разных фасонов: платье с пышным бантом, платье-"рыбка" с жакетом, пышное платье с плиссированной тканью и необычные головные уборы. Фотосессия проходила на фоне невероятных пейзажей.

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Автором новых фотографий стала французский фотограф Натаниэль Гольдберг.


Леди Гага в фотосессии для InStyle / Фото: InStyle, Натаниэль Гольдберг

В новом интервью Леди Гага призналась, что у нее были проблемы с психическим здоровьем, но об этом мало кто знал.

Я была в депрессии и как-то в продуктовом магазине я увидела свою фотографию и подумала: "Ну, я выгляжу, будто все хорошо". Но я скрывала, и мир не знал об этом, лишь некоторые люди. Я ненавижу использовать эту фразу "мир". Это так эгоцентрически предполагать, что весь мир думает обо мне или знает что-то про меня. Это не так,
– константировала звезда.

Кроме этого она добавила, что человек, который много пережил всего в жизни, в конце концов, хочет спокойствия и брака. А также больше музыки, фильмов и возможностей делать благотворительность. Она не знает, сделает ли это все, но она будет стараться это делать с людьми, которых любит.

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Смачно Леди Гага
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