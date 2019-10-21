Леди Гага спровоцировала слухи об очередном разрыве отношений

Голливуд не прекращает обсуждать личную жизнь Леди Гаги, которая молниеносно быстро меняется. Подогревает слухи и сама артистка, публикуя неоднозначные сообщения в сети. Так, на днях она намекнула, что снова одинока.

После выхода романтической киноленты "Звезда родилась" Леди Гага привлекла немалое внимание общественности и СМИ к своей личной жизни. В конце июля папарацци удалось снять артистку, когда она нежно целовала нового бойфренда – звукорежиссера Дэна Гортона. Тогда пара демонстрировала романтику и особую идиллию во время позднего завтрака. Однако и эти отношения Леди Гаги долго не продолжались, о чем она по-особенному сообщила поклонникам.

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Роман Леди Гаги с Дэном Гортоном закончился/ People

В инстаграм-сторис певица поделилась снимком с девичника своей подруги Сары Танно. Совместное фото Леди Гага подписала: "Невеста и одинокая леди". Таким образом артистка намекнула на разрыв отношений со звукорежиссером Дэном Гортоном. Почему пара не продолжила роман, пока неизвестно, однако в СМИ предполагают, что причиной могли стать постоянные гастроли Леди Гаги и насыщенный рабочий график.



Леди Гага намекнула на разрыв отношений / Instagram / @ladygaga

Что известно о личной жизни Леди Гаги? Голливудская актриса и титулованная певица Леди Гага планировала выйти замуж за музыкального агента Кристиана Карино. Однако в феврале 2019 года пара внезапно расторгла помолвку и объявила о завершении отношений.



Уже после выхода в прокат киноленты "Звезда родилась" у всех и сомнений не возникало, что между главными актерами Брэдли Купером и Леди Гагой вспыхнули чувства. Подогрели слухи сами знаменитости, нежно исполнив трек Shallow во время церемонии Оскар-2019. Поговаривали, что они даже живут вместе. Однако Брэдли Купер и Леди Гага активно опровергали все слухи, уверяя, что это просто образы из фильма.



Кроме этого, в СМИ подозревали, что Леди Гага имела отношения со звездой "Мстителей" Джереми Реннером. Однако и эти подозрения не подтвердились.