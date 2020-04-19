Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш: звезды собрали больше 127 миллионов долларов для медиков

Вчера, 18 апреля, состоялся грандиозный 8-часовой онлайн-концерт "Один мир: дома вместе" с участием самых популярных мировых звезд. Музыканты присоединились к борьбе с коронавирусом и собственным творчеством собрали больше 127 миллионов долларов для нужд ВОЗ.

Самые прибыльные отрасли шоу-бизнеса остались без дохода в условиях пандемии коронавируса. Однако мировые знаменитости готовы помогать финансово медикам, которые круглосуточно спасают жизни пациентов и рискуют собственным здоровьем. Как информирует Global Citizen, музыканты объединились для проведения совместного онлайн-концерта "Один мир: дома вместе".

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Каждый из артистов находился дома, однако зрителям удалось почувствовать атмосферу настоящего единого шоу благодаря непревзойденной подготовке. Виртуальный концерт предусматривал даже ведущих, которыми стали комики Джимми Фелон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Среди громких имен, которые поддержали инциативу организаторов Global Citizen – Леди Гага, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Рита Ора, Элтон Джон, Сэм Смит, Пол Маккартни, группы Rolling Stones и The Killers и другие. В течение 8 часов они исполняли свои хиты, объединив весь мир в условиях изоляции. Онлайн-трансляцию посмотрели более 19 миллионов пользователей из разных уголков планеты.

Онлайн-концерт "Один мир: дома вместе": смотрите видео онлайн

Музыканты собрали 127,9 миллионов долларов – почти три с половиной миллиарда гривен – для благотворительного фонда Solidarity Response Fund, который был создан Всемирной организацией здравоохранения для финансирования борьбы с коронавирусом. Средства направят медикам, которые находятся на передовой противодействия COVID-19.

В мире подтверждено 2 341 066 случаев COVID-19. 161 324 человек умерли от коронавируса, 599 979 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (735 287), Испания (195 944), Италия (175 925), Франция (152 978) и Германия (143 724).