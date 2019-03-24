Леди Гага закрутила роман с голливудским актером Джереми Реннером, – СМИ

Не успели поклонники Леди Гаги нарадоваться информацией о предполагаемом романе певицы с актером Брэдли Купером, как западные СМИ утверждают, что артистка имеет отношения с другим знаменитым красавцем. По словам инсайдеров, избранником оскароносной звезды стал Джереми Реннер.

Американская поп-дива Леди Гага после роли в романтической киноленте "Рождение звезды" (A Star Is Born) привлекла немалое внимание общественности к личной жизни. Как сообщает People, теперь артистка начала отношения с 48-летним актером Джереми Реннером.

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По словам инсайдеров из близкого окружения звезды, Леди Гага сходила на несколько свиданий с голливудским красавцем. Сейчас представители обоих знаменитостей отказываются комментировать слухи об их романе.



Леди Гага закрутила роман с Джереми Реннером / Факты

Сам Джереми Реннер может похвастаться немалой карьерой и успехами. Актер сыграл роли в более 40 голливудских кинолентах, которые отличились успехом в прокате. В частности, самыми известными работами Реннера является участие в серии фильмов "Мстители" (The Avengers), киноленте "Повелитель бури" (The Hurt Locker), "Ты квач" (Tag) и "Миссия невыполнима 5" (Mission: Impossible – Rogue Nation). В одном из интервью он рассказывал, что с детства увлекался музыкой. Поэтому у них с Леди Гагой есть общая страсть.

Я занимался музыкой с 12 лет. Просто не хотел превращать ее в бизнес, – признался Джереми Реннер.

Что касается личной жизни, то голливудский актер был женат на модели Сонни Пачеко. У пары родилась дочь Ава, которую они совместно воспитывают.

Что известно о личной жизни Леди Гаги?

В конце февраля 2019 года западные СМИ взорвались новостью: Леди Гага разорвала помолвку с музыкальным агентом Кристианом Карино. Об их романе журналисты заговорила еще зимой 2017-го. Впоследствии инсайдеры рассказали о помолвке эпатажной артистки. А уже в январе 2018 года Леди Гага засветила обручальное кольцо на церемонии награждения премии Грэмми и нежным поцелуем подтвердила все слухи.

Что повлияло на нежные отношения влюбленных – пока неизвестно. Однако после объявления о разрыве, в сети сразу же предположили, что Леди Гага закрутила роман со своим коллегой по фильму "Рождение звезды" – Брэдли Купером. Актеры подогрели слухи во время вручения наград Оскар-2019, где они чувственно исполнили хит Shallow, сорвав овации в зале. Впоследствии певицу даже заподозрили в беременности, однако она юмором опровергла эту информацию.

Люди увидели любовь, и знаете что? Именно этого мы и добивались! Shallow – это песня о любви. "Рождение звезды" – это кино о любви. Мы так долго работали над этим выступлением, ему предшествовали несколько недель репетиций... Когда ты поешь о любви, ты хочешь, чтобы это чувство пережили люди, которые слушают тебя. Я артистка и, по моему мнению, мы с Брэдли проделали хорошую работу,

– утвердила Леди Гага.