Легендарная Джейн Биркин с дочерьми украсили обложку французского Vogue: фото

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Джейн Биркин
Джейн Биркин / Instagram @vogueparis

Ежегодно знаменитый французский глянцевый журнал Vogue приглашает звезд сняться для обложки особого рождественского номера. На этот раз на страницах издания появилась легендарная династия женщин семейства Биркин.

Героинями обложки стала 71-летняя Джейн Биркин и ее дочери – 47-летняя Шарлотта Генсбур и 36-летняя Лу Дуайон, а главная тема рождественского выпуска – праздники в семейном кругу.

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Эти три женщины, как пишет Эммануэль Альт (главный редактор Vogue France, – 24 канал), "тесно связаны с журналом, который всегда уделял внимание чемпионам в музыке, кино и стиле". Теперь это внимание стало еще больше, чем когда-либо, так как они встали все вместе на обложке нового номера,
– говорится на официальной странице издания в Instagram.

Фотографом чувственного черно-белого фото стал австралиец Лахлан Бейли, который сотрудничал с такими брендами, как Ralph Lauren, Michael Kors и Calvin Klein, а стилистом выступила главный редактор журнала.

джейн біркін
Семейство Биркин для обложки Vogue France / Instagram @vogueparis

Кто такая Джейн Биркин? Англо-французская актриса и певица, которая снялась в таких культовых фильмах, как "Бассейн" (La piscine), "Чудовище" (L'animal), "Фотоувеличение" (Blowup). Именно в ее честь модный Дом Hermès даже дал название своей знаменитой модели сумок "Биркин". Джейн родила дочь Шарлотту в браке со знаменитым режиссером и актером Сержем Генсбуром, а младшую дочь Лу Биркин родила от французского режиссера Жака Дуайона.

Теги: LifeStyle Кино Мода Новости Франции
Источник: 24 канал
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