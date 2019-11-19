Легендарное вечернее платье принцессы Дианы продадут на аукционе

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Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото из открытых источников

Роскошное темно-синее бархатное платье с открытыми плечами, которое считается знаковым нарядом принцессы Дианы продадут на аукционе Kerry Taylor, который состоится 9 декабря в Лондоне.

Об этом пишет издание Daily Mail. В этом бархатном платье принцесса Диана появлялась на публике три раза. Леди Ди надевала его для государственного визита в Австрию в 1986 году, в Королевском оперном театре в 1991 году и для портрета авторства графа Сноудона в 1997 года.

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А снимки с танцем американского актера Джона Траволты и жены принца Чарльза из фильма "Лихорадка субботнего вечера", которые облетели весь мир, сделали платье действительно культовым. Добавим, ранее Траволта рассказывал, что во время танца пережил эмоции "будто в сказке".

Известно, что Диана продала наряд на аукционе за 100 тысяч фунтов стерлингов в июне 1997 года, чтобы собрать средства для благотворительных организаций по борьбе со СПИДом. Произошло это за два месяца до его смерти.

Теперь платье снова выставлено на аукцион, стартовая цена которого – 350 тысяч фунтов стерлингов.


Культовое платье принцессы Дианы продадут на аукционе


Культовое платье принцессы Дианы продадут на аукционе


Принцесса Диана


Культовое платье принцессы Дианы продадут на аукционе


Культовое платье принцессы Дианы продадут на аукционе / BNPS

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Принцесса Диана Новости культуры
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