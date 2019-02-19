Легендарный Карл Лагерфельд умер: как модельер изменил мир моды

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд, коллекции которого навсегда изменили мир моды, умер 19 февраля утром в Париже. Он стал легендой при жизни, императором современной моды и одним из самых влиятельных людей в фэшн-индустрии.

Лагерфельд за 85 лет покорил множество вершин, поражал невероятным успехом и главное – умел действительно удивить мир моды и значительно его "потрясти".

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Мода – это игра, в которую нужно играть всерьез. Модные дизайнеры – диктаторы вкуса,

– Карл Лагерфельд.

Еще с начала своей карьеры Лагерфельд работал сразу с четырьмя домами моды, создавая для каждого абсолютно разные коллекции работ. В 1954 году основатель дома Balmain Пьер Бальмен объявил конкурс на лучший дизайн пальто, который выиграл Карл Лагерфельд в 16 лет.

Для знаменитого бренда Fendi дизайнер придумал знаменитую эмблему, соединенные FF, которые стали символом бренда. Так же, как и шубы с леопардовым принтом. Добавим, Лагерфельд стал первым в истории Fendi приглашенным кутюрье, который руководил брендом более 50 лет.

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Для французского модного дома Chloé Карл принес спонтанность и живость, которые стали новыми символами бренда. Основательница дома Габи Аньон наняла дизайнера в 1965 году. Так, Лагерфельд проработал вплоть до 1992 года.



Карл Лагерфельд / Getty Images

В 1983 году Карл стал художественным директором Chanel. В те времена, через 12 лет, после смерти Коко Шанель модный дом переживал упадок и, что интересно, друзья модельера порекомендовали ему "не лезть в это болото". Однако Лагерфельд смог превратить бренд в один из главных символов Франции. Любой показ Chanel становился самым ожидаемым событием и диктатором стиля в модной индустрии.

Вы можете видеть жизнь в розовом цвете, но только не носите его,

– Карл Лагерфельд.

Кроме того, дизайнер руководил еще несколькими брендами под своим именем – Lagerfeld, Lagerfeld Gallery, K Karl Lagerfeld. Он выпускал книги, снимал рекламные ролики и даже фотографировал.

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Запомнился Карл еще и своей смелостью. Упомянем лишь о дерзком показе Fendi в 1993 году, когда даже главный редактор американского Vogue Анна Винтур вышла из зала раньше, чем закончилось шоу. Тогда Лагерфельд поддержал волну сексуальной революции 90-х и вывел на подиум вместо профессиональных моделей стриптизерш и звезд порно. Этим Лагерфельд внес вклад в борьбу за права человека.



Карл Лагерфельд / Getty Images