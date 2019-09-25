Легендарный Пласидо Доминго ушел из Метрополитен-оперы из-за секс-скандала

Выдающийся испанский исполнитель Пласидо Доминго больше не будет выступать в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, в частности, и в постановке "Макбет". Причиной этому являются обвинения певца в сексуальных домогательствах.

На премьерном показе "Макбета" 25 сентября поклонники могли бы насладиться партией Доминго, но он решил не тревожить всех своим присутствием и уйти из спектакля и вообще из оперы. Известно, что 20 женщин обвинили певца в секс-домогательствах, поэтому сейчас идет следствие в отношении персоны Пласидо.

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Вместо него на сцену Метрополитен-оперы в постановке выйдет сербский певец Желько Лучич, а его партнершей станет российская оперная певица Анна Нетребко.



Страница Пласидо Дионго в Метрополитен-опере Нью-Йорка / Metropolitan Opera

Об уходе Пласидо из оперы в Нью-Йорке подтвердили и в самом "Метрополитен": "Metropolitan Opera подтверждает, что Пласидо Доминго согласился отменить все будущие выступления. Met и Доминго достигли соглашения о том, что ему следует отказаться". Об этом сообщается на The New York Times.

Что касается вероятных жертв домогательств, то Пласидо Доминго обвинили в августе этого года 9 женщин, а в сентябре – еще 11. Речь идет о событиях 70-80-х годов. От выступлений с испанцем уже отказались Филадельфийский оркестр и Лос-Анджелес опера. Представители Доминго в свою очередь называют заявления 30-летней давности настоящим угнетением, а отношения, в которые вступал Доминго, были якобы только по обоюдному согласию.