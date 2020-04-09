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Легкий рецепт вкусного супа Минестроне от Юлии Панковой

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Легкий рецепт вкусного супа от Юлии Панковой / Пресс-служба Нового канала

5 апреля в мире отмечали Международный день супа. Праздник был создан, чтобы еще раз популяризировать первое блюдо как вкусное и полезное для здоровья человека. Ведь супы просто необходимы для пищеварения. Что ж, понедельник – это отличный повод сварить такое блюдо.

Бросьте вызов монотонности и попробуйте приготовить блюдо по эксклюзивному рецепту от ведущей "Ревизора" на Новом канале Юлии Панковой.

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"Я обожаю легкие супы из сезонных овощей, – говорит Юля. – Часто их готовлю. Ведь что может лучше согреть тело, чем тарелочка ароматного, горячего супчика? Особенно после напряженного рабочего дня. Делюсь с вами рецептом итальянского блюда "Минестроне".

Рецепт супа Минестроне

Ингредиенты:

красная луковица – 1 шт.
морковь – 2 шт.
стебли сельдерея – 2 шт.
веточка розмарина – 1 шт.
помидор пелати – 400 г
картофель – 200 г
савойская капуста – 225 г
консервированная фасоль – 400 г
зеленая стручковая фасоль – 225 г
зубчик чеснока – 1 шт.
базилик – 30 г
сыр пармезан – 60 г
оливковое масло – 50 мл
соль по вкусу
черный молотый перец

Приготовление:

1. В большой кастрюле на среднем огне разогреть оливковое масло. Бросить туда нарезанные кубиком лук, морковь, сельдерей, измельченный розмарин, соль и перец. Готовить, помешивая, 5-8 минут, пока лук не начнет золотиться.

2. Добавить измельченные пелати, через минуту – нарезанный кубиком картофель, капусту, фасоль, залить водой и довести до кипения.

3. Как только закипит, положить зеленую фасоль и варить до готовности картофеля, около 20 минут. Посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок и базилик.

4. Подавать, посыпав тертым пармезаном и рваными листьями базилика. Украсить несколькими каплями оливкового масла.

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Food and Drinks
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