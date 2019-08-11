Lego выпустит конструктор по мотивам сериала "Друзья": веселое видео

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Новый конструктор "Друзья" от Lego будет стоить 60 долларов
Новый конструктор "Друзья" от Lego будет стоить 60 долларов / stack.com.au

Компания Lego выпустит новый конструктор по мотивам сериала "Друзья". Набор будет состоять из 7 фигурок и 1 тысячи 719 деталей, среди которых диван на троих, кресло возле журнального столика, барная стойка с кофейной машиной, чашками и едой.

В наборе The Central Perk Coffee of Friends будут фигурки героев сериала и кафе, где они обычно собирались вместе, сообщает "Громадское".

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Что интересно, у каждого персонажа будет характереный ему предмет. Например, в Роса будет синтезатор, у Рэйчел поднос и чашка с кофе, у Моники мафин, в Джои коробка из-под пиццы и "мужская сумка", в Чендлера ноутбук, в Фиби гитара, а в Гантера – метла.

Набор можно будет купить с 1 сентября 2019 года, а стоить он будет 59,99 доллара США (примерно 1,5 тысячи гривен).

Конструктор по мотивам сериала "Друзья": смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The one with LEGO bricks Coming soon #LEGO #friends

Допис, поширений LEGO (@lego)

 

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Теги: Кино Новости LifeStyle LifeStyle
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