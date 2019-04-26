Леонардо Ди Каприо сыграет в фильме оскароносного Гильермо дель Торо: детали

Создатель фильмов "Багровый пик", "Тихоокеанский рубеж" и лауреат двух премий Оскар за лучшую режиссерскую работу в фильме "Форма воды", пригласил Леонардо Ди Каприо на главную роль в экранизации романа Уильяма Линзе Грешема "Аллея кошмаров".

Гильермо дель Торо написал сценарий вместе с Кимом Морганом, а фильм будет экранизирован студией Fox Searchlight. Съемки уже назначены на осень этого года. Стэнтона в ленте сыграет Леонардо Ди Каприо, а остальной актерский состав пока не утвержден. Ранее фильм был экранизирован в 1947 году, тогда главную роль исполнил Тайрон Пауэр.

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Сюжет фильма

Мошенник-авантюрист Стэнтон Карлайл работает зазывалой бродячего цирка. В желании продвинуться дальше он заводит интрижку с артисткой Зеной, которая вместе со своим пьющим мужем придумала специальный код, позволяющий создавать иллюзию чтения мыслей. Стэнтон одурманивает Зену, убивает ее мужа-пьяницу и получает секретный код, с помощью которого зарабатывает неплохие деньги и открывает собственное шоу.

Стоит добавить, что в свое время звездный Леонардо Ди Каприо работал с самыми выдающимися режиссерами кино. В частности, с Кристофером Ноланом, Алехандро Иньярриту, Мартином Скорсезе, Ридли Скоттом, Стивеном Спилбергом, Джейсоном Кэмероном и Квентином Тарантінтом. С последним у него получилось особенно плодотворное творческое сотрудничество – съемки в фильме "Однажды в Голливуде", участие в котором приняли культовые Брэд Питт и Марго Робби.

Автор: Валерия Жадан