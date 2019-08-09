Леонардо Ди Каприо засветил пивной животик на отдыхе с вдвое младшей возлюбленной

Голливудский ловелас, который в 44-летнем возрасте еще имеет статус холостяка, провел выходные со своей возлюбленной Камиллой Морроне. Журналисты зафиксировали его в одних плавках на белоснежной яхте в Италии.

Звезды не стеснялись своих чувств, поэтому много обнимались и вместе нежились в джакузи. Если 22-летняя Камилла отдыхала в белом сплошном купальнике, который подчеркивал ее стройную фигуру, то Леонардо удивил своими формами. Об этом сообщает Just Jared.

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Леонардо Ди Каприо и Камилла Морроне в Италии / Just Jared

В голливудских фильмах его редко можно увидеть с голым торсом, поэтому фанаты представляли его как мачо со стальным прессом. Впрочем, его фигура оказалась вполне "приземленной" – легкий пивной живот и далеко не атлетические формы.

Леонардо Ди Каприо в Италии / Just Jared

Ди Каприо, похоже, комфортно быть в такой форме, поэтому мужчина не беспокоится, что скажут о нем другие, и наслаждается романтическими отношениями с молодой возлюбленной. Добавим, что пара начала встречаться в декабре 2017 года, а в январе 2018-го их впервые заметили вместе журналисты. В сети уже даже появились слухи об их женитьбе, последние из них – в июле этого года.