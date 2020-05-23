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В леопардовом бикини: горячая Ким Кардашян взбудоражила сеть фото на тренажере

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Ким Кардашян в леопардовом бикини на тренажере
Ким Кардашян в леопардовом бикини на тренажере / Instagram / @kimkardashian

Светская львица привыкла поражать публику своими образами. Несмотря на то, что из-за пандемии отменили все фэшн-мероприятия, Ким Кардашян устраивает модные выходы в собственном доме, игнорируя все нормы приличия. Дерзкая красавица позировала на тренажере в бикини вместо привычного спортивного наряда.

Результатами соблазнительной съемки роковая блондинка, которая изменила цвет волос на изоляции, поделилась на личной странице в инстаграме. На этот раз Ким Кардашян решилась отказаться от насыщенного макияжа и акцентировать в первую очередь на своем роскошном теле. Она неоднократно обнажалась на камеру, чтобы убедить поклонников в том, что ей удается сохранять форму, несмотря на круглосуточное пребывание дома.

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Локацией для новой фотосессии стал домашний тренажерный зал, который довольно редко фигурирует в социальных сетях знаменитости. Ким Кардашян позировала в леопардовом бикини вместо традиционной спортивной одежды. Крошечный бюстгальтер на бретелях подчеркнул пышную грудь, а высокие стринги – широкие бедра.

В массивных кроссовках блондинка склонилась к тренажеру, демонстрируя в откровенном кадре свое подтянутое тело. На фото светская львица появилась с легким макияжем, что доказывает реалистичность ее тренировки, а не только стремление сделать фэшн-снимки.

кім кардашян у бікіні

Ким Кардашьян в леопардовом бикини на тренажере / Фото: Instagram / @kimkardashian

кім кардашян у бікіні

Ким Кардашьян в леопардовом бикини на тренажере / Фото: Instagram / @kimkardashia

Такая пикантная съемка вызвала настоящий резонанс в сети. Фолловеры оценили сообщение более чем 3 миллионами лайков, а в многотысячных комментариях не скупились на комплименты Ким Кардашян, восхищаясь ее идеальной фигурой.

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Ким Кардашян
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