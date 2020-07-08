Зажигательная и яркая украинская телеведущая, блогер Леся Никитюк похвасталась жаркой фигурой, представ перед камерой в нижнем белье. Знаменитость завела сеть горячими кадрами.

32-летняя знаменитость не стесняется публиковать эротические снимки. Она смелая и уверенная в себе, знает, как нравиться мужчинам и всегда выглядеть великолепно. Несколько сексуальных фото появились на личной странице Леси в инстаграме.

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Никитюк сделала селфи, которые быстро взбудоражили сеть. Поклонники уже лайкнули публикацию более 70 тысяч раз и продолжают оставлять комментарии, где выражают звезде комплименты.

На первом снимке Леся изображена в кружевном комплекте нижнего белья изумрудного цвета. Поверх такого эротического наряда блогер надела белую рубашку, которую завязала на талии. Ее шею украшало ожерелье из маленьких жемчужин. Волосы знаменитость уложила в "домашнюю" прическу и предстала перед камерой без макияжа.

Леся Никитюк похвасталась сексуальной фигурой / Instagram / @lesia_nikituk

Второе фото получилось еще более жарким. Никитюк показала лишь часть своего лица – губы, накрашенные сияющей красной помадой. Она сняла рубашку, что сделало ее образ невероятно страстным и соблазнительным.

Леся Никитюк засветила пикантные формы в нижнем белье / Instagram / @lesia_nikituk