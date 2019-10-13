Леся Никитюк неожиданно покрасила волосы в розовый цвет: фото
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила поклонников новым изменением в своей внешности, которое стало ярким модным экспериментом.
Так, телеведущая решила изменить оттенок волос. Стилисты подобрали Лесе Никитюк стильный розовый цвет, в который окрашивается немало звезд в этом сезоне.
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В подписи к фото знаменитость заинтриговала подписчиков вариантами, почему она решила сменить имидж.
Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете, почему? 1. Будет что-то интересное, 2. Психанула, 3. Джареду не нравятся блондинки,
– написала Никитюк.
Добавим, во время Недели моды в Милане младшая сестра блогера Кьяры Ферраньи Валентина попробовала fashion-эксперимент. Девушка также перекрасилась в розовый цвет.
Похожий тренд попробовала и сестра супермодели Кейт Мосс Лотти и звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс.
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