Леся Никитюк неожиданно покрасила волосы в розовый цвет: фото

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила поклонников новым изменением в своей внешности, которое стало ярким модным экспериментом.

Так, телеведущая решила изменить оттенок волос. Стилисты подобрали Лесе Никитюк стильный розовый цвет, в который окрашивается немало звезд в этом сезоне.

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В подписи к фото знаменитость заинтриговала подписчиков вариантами, почему она решила сменить имидж.

Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете, почему? 1. Будет что-то интересное, 2. Психанула, 3. Джареду не нравятся блондинки,
– написала Никитюк.

 

 

Добавим, во время Недели моды в Милане младшая сестра блогера Кьяры Ферраньи Валентина попробовала fashion-эксперимент. Девушка также перекрасилась в розовый цвет.

 

Похожий тренд попробовала и сестра супермодели Кейт Мосс Лотти и звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lottie Moss (@lottiemossxo)

 

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Игра престолов Леся Никитюк
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