Леся Никитюк подчеркнула пышную грудь в игривой фотосессии для журнала

942 Читати новину українською
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк снялась для обложки журнала "Печерская Ассамблея" в необычном образе соблазнительницы.

Об этом Леся сообщила на своей странице в Instagram. На фотографии телеведущая позирует в откровенном платье с декоративными перьями, которое подчеркнуло декольте звезды. Дополнили образ Никитюк блестящие аксессуары и вечерний элегантный макияж.

Читайте также: В купальнике с питоновым принтом: Леся Никитюк повторила образ Кьяры Ферраньи

Очень интересный журнал "Печерская Ассамблея", ну, и девушка тоже. Спасибо всей команде. Если что, я сладкого не ела,
– отметила знаменитость в подписи.

Поклонники ярко отреагировали на соблазнительные снимки Леси. Среди них ведущий развлекательных проектов Слава Демин написал: "Ухх! Какие набухшие вишни".

"Очень сексуально", "Ничего лишнего, все шикарно", "Очень красиво", – пишут пользователи в сети.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

На днях Леся Никитюк опубликовала не менее провокационное фото в неоновом купальнике с питоновым принтом бренда Calzedonia и продемонстрировала упругие ягодицы в нем.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Кроме того, телеведущая показала немного странный снимок с фермы с домашними животными, который дополнила интересной подписью, что спровоцировало бурное обсуждение среди подписчиков.

Все живые организмы делятся на два вида: полигамные (это те, которые спят со всеми подряд) и моногамные (которые спят только с одним партнером). И только человек застрял где-то посередине. Может любить одного, а спать со всеми подряд,
– добавила Никитюк.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

blog_ava
Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака
сегодня
165
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Леся Никитюк
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что, если вашим психологом может быть ... кот?
8 августа 20:29 Что, если вашим психологом может быть ... кот?
15
30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
8 августа 18:04 30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
Настя Сукач 1647
Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
8 августа 15:02 Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
Альона Захарова 434
К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
8 августа 11:02 К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
903
"Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
7 августа 18:36 "Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
Юлія Ліпенцева 361
Новости
Больше новостей
Залиште відгук