Леся Никитюк подчеркнула пышную грудь в игривой фотосессии для журнала

Украинская телеведущая Леся Никитюк снялась для обложки журнала "Печерская Ассамблея" в необычном образе соблазнительницы.

Об этом Леся сообщила на своей странице в Instagram. На фотографии телеведущая позирует в откровенном платье с декоративными перьями, которое подчеркнуло декольте звезды. Дополнили образ Никитюк блестящие аксессуары и вечерний элегантный макияж.

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Очень интересный журнал "Печерская Ассамблея", ну, и девушка тоже. Спасибо всей команде. Если что, я сладкого не ела,

– отметила знаменитость в подписи.

Поклонники ярко отреагировали на соблазнительные снимки Леси. Среди них ведущий развлекательных проектов Слава Демин написал: "Ухх! Какие набухшие вишни".

"Очень сексуально", "Ничего лишнего, все шикарно", "Очень красиво", – пишут пользователи в сети.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

На днях Леся Никитюк опубликовала не менее провокационное фото в неоновом купальнике с питоновым принтом бренда Calzedonia и продемонстрировала упругие ягодицы в нем.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Кроме того, телеведущая показала немного странный снимок с фермы с домашними животными, который дополнила интересной подписью, что спровоцировало бурное обсуждение среди подписчиков.

Все живые организмы делятся на два вида: полигамные (это те, которые спят со всеми подряд) и моногамные (которые спят только с одним партнером). И только человек застрял где-то посередине. Может любить одного, а спать со всеми подряд,

– добавила Никитюк.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk