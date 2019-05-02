Леся Никитюк похвасталась случайной встречей с мировой знаменитостью: фото

185 Читати новину українською
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк после завершения сотрудничества с проектом "Орел и решка" продолжает активно путешествовать по миру. Каждый раз в сети она публикует новые фото своих увлекательных путешествий, которые поражают поклонников звезды. А на днях телеведущая похвасталась встречей с британским музыкантом Крейгом Дэвидом.

По словам Леси Никитюк, ее встреча с популярным артистом Крейгом Дэвидом, который в декабре 2018 года сыграл громкий концерт в Киеве, была случайной. Харизматичная телеведущая ожидала свой рейс в аэропорту Франции – Шарль-де-Голль, когда артист сел рядом с ней в лаундж-зоне.

Читайте также: Леся Никитюк поделилась забавным пасхальным видео

Сначала Леся Никитюк не узнала Крейга Дэвида, но когда к нему подошли десятки людей, чтобы сделать фото, она тоже попросила о селфи. Знаменитый британец не отказал украинке и охотно пообщался с ней. А вот, чтобы выведать имя звезды, Леся Никитюк пошла на хитрость. Она попросила артиста дать ссылку на свой блог, чтобы отметить его на фото. Так телеведущая и узнала, что сидит рядом с Крейгом Дэвидом.

Друзья, Этот известный мужчина оказался Крейгом Дэвидом. Если еще встречу Брюса Уиллиса, то уж выпью. Вот так перелет... Если что-то Крейг Дэвид в терминале 2F! А я на футбол,
– с юмором рассказала Леся Никитюк.

Во Франции телеведущая не задержалась, а отправилась в Испанию. Именно там Леся Никитюк пересмотрела тренировки футбольной команды "Сельта", которая уже 4 мая выйдет на стадион против знаменитого клуба "Барселона".

Кто такой Крейг Дэвид? Крейг Эшли Дэвид – британский певец и автор песен. Родился 5 мая 1981 года в Саутгемптоне (Англия). Его отец – гренадец, мать – еврейка. Первые уроки игры на гитаре Дэвиду дал отец, который сам увлекался музыкой и играл в группе Eboney Rockers. Уже подростком Крейг начал сочинять собственные песни, а в 14 лет стал диджеем на пиратской радиостанции и в местном клубе. Первый заметный успех – победа на национальном конкурсе с композицией "Я готов". В 2000-м записал сольный альбом "Born To Do It". Первый сингл из этого альбома, "Fill Me In", сделал Крейга самым молодым британским музыкантом, занявшим первую строчку национального хит-парада. Одна из его самых популярных песен исполнена дуэтом со Стингом "Rise & Fall" (2003, 2 место в Великобритании).

blog_ava
Блины на молоке: простой рецепт приготовления
сегодня
42586
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Курьезные новости Леся Никитюк
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
сегодня 13:05 Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
1978
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
1 мая 11:10 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 4148
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1 мая 09:34 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
8992
Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
30 апреля 17:01 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Альона Захарова 741
Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
30 апреля 17:00 Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 549
Новости
Больше новостей
Залиште відгук