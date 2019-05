Леся Никитюк похвасталась случайной встречей с мировой знаменитостью: фото

Телеведущая Леся Никитюк после завершения сотрудничества с проектом "Орел и решка" продолжает активно путешествовать по миру. Каждый раз в сети она публикует новые фото своих увлекательных путешествий, которые поражают поклонников звезды. А на днях телеведущая похвасталась встречей с британским музыкантом Крейгом Дэвидом.

По словам Леси Никитюк, ее встреча с популярным артистом Крейгом Дэвидом, который в декабре 2018 года сыграл громкий концерт в Киеве, была случайной. Харизматичная телеведущая ожидала свой рейс в аэропорту Франции – Шарль-де-Голль, когда артист сел рядом с ней в лаундж-зоне.

Сначала Леся Никитюк не узнала Крейга Дэвида, но когда к нему подошли десятки людей, чтобы сделать фото, она тоже попросила о селфи. Знаменитый британец не отказал украинке и охотно пообщался с ней. А вот, чтобы выведать имя звезды, Леся Никитюк пошла на хитрость. Она попросила артиста дать ссылку на свой блог, чтобы отметить его на фото. Так телеведущая и узнала, что сидит рядом с Крейгом Дэвидом.

Друзья, Этот известный мужчина оказался Крейгом Дэвидом. Если еще встречу Брюса Уиллиса, то уж выпью. Вот так перелет... Если что-то Крейг Дэвид в терминале 2F! А я на футбол,

– с юмором рассказала Леся Никитюк.

Во Франции телеведущая не задержалась, а отправилась в Испанию. Именно там Леся Никитюк пересмотрела тренировки футбольной команды "Сельта", которая уже 4 мая выйдет на стадион против знаменитого клуба "Барселона".

Кто такой Крейг Дэвид? Крейг Эшли Дэвид – британский певец и автор песен. Родился 5 мая 1981 года в Саутгемптоне (Англия). Его отец – гренадец, мать – еврейка. Первые уроки игры на гитаре Дэвиду дал отец, который сам увлекался музыкой и играл в группе Eboney Rockers. Уже подростком Крейг начал сочинять собственные песни, а в 14 лет стал диджеем на пиратской радиостанции и в местном клубе. Первый заметный успех – победа на национальном конкурсе с композицией "Я готов". В 2000-м записал сольный альбом "Born To Do It". Первый сингл из этого альбома, "Fill Me In", сделал Крейга самым молодым британским музыкантом, занявшим первую строчку национального хит-парада. Одна из его самых популярных песен исполнена дуэтом со Стингом "Rise & Fall" (2003, 2 место в Великобритании).