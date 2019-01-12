Леся Никитюк показала, как проводит зимний отдых в Карпатах: яркие фото

26 Читати новину українською
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на зимний отдых в Карпаты, где она катается на лыжах, отдыхает в спа, позирует на фоне заснеженных лесов и гор и прочее.

Новые фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Новый год пережили: Леся Никитюк похвасталась стройными ногами

Никитюк позирует перед камерой телефона в серых брюках и водолазке в тон, а сверху на ней – лаймовая короткая шуба из эко-меха.

На другом фото телеведущая встала на лыжи и вспомнила о своем участии в танцевальном шоу "Танцы со звездами".

"Если бы вы увидели как я катаюсь, вы бы тоже за меня проголосовали. Спустилась вниз, а люди показывали мне цифры 10! Может, найти инструктора по фамилии Яма?"– поинтересовалась звезда.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk


Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк Карпаты
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
11 января 20:42 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
9382
Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
11 января 14:28 Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
Богданна Рибак 90
Иоланда Хадид празднует 55 лет: 4 секрета красоты экс-модели
11 января 14:01 Иоланда Хадид празднует 55 лет: 4 секрета красоты экс-модели
Юлія Девда 416
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
10 января 17:15 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
83658
Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
10 января 13:00 Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
Альона Захарова 275
Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
9 января 17:00 Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
Юлія Девда 1040
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук