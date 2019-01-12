Леся Никитюк показала, как проводит зимний отдых в Карпатах: яркие фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на зимний отдых в Карпаты, где она катается на лыжах, отдыхает в спа, позирует на фоне заснеженных лесов и гор и прочее.

Новые фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

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Никитюк позирует перед камерой телефона в серых брюках и водолазке в тон, а сверху на ней – лаймовая короткая шуба из эко-меха.

На другом фото телеведущая встала на лыжи и вспомнила о своем участии в танцевальном шоу "Танцы со звездами".

"Если бы вы увидели как я катаюсь, вы бы тоже за меня проголосовали. Спустилась вниз, а люди показывали мне цифры 10! Может, найти инструктора по фамилии Яма?"– поинтересовалась звезда.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk