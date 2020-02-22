Леся Никитюк показала забавные кадры с героями "Мадагаскара"

Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк не прекращает путешествовать. На днях она публиковала фото из Берлина, а теперь поделилась веселыми кадрами из Египта.

Леся отправилась на отдых в один из самых дорогих отелей Египта Rixos Premium Seagate. Она активно постит моменты отпуска в инстаграм-сторис и публикует смешные видео и фотографии.

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Сначала знаменитость делилась снимками из отеля, а позже на ее странице появился ролик, в котором девушка позировала вместе с забавными героями из мультфильма "Мадагаскар". Так местные рабочие развлекали гостей фешенебельного курорта.

Никитюк одета в купальник зеленого цвета и джинсовую рубашку оверсайз. Пролистав пост слева, можно увидеть видео, на котором телеведущая танцует под зажигательный трек с аниматором, переодетым в бегемота.