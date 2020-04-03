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Леся Никитюк посоветовала 5 лучших романтических драм, которые стоит посмотреть на карантине

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Леся Никитюк посоветовала подборку собственных любимых фильмов / Пресс-служба Нового канала

То, что мы все придерживаемся принципа #залишайсявдома, еще не повод паниковать и скучать. Заварите себе любимый чай, укройтесь пледом и посмотрите кино. Ведь именно кинематограф позволяет отвлечься от будничных проблем. И, конечно же, улучшает настроение. По крайней мере, так рекомендует ведущая Нового канала Леся Никитюк.

Ведущая Нового канала Леся Никитюк рекомендует 5 лучших лент, которые уже давно прошли проверку временем и доказали терапевтический эффект.

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Друзья, расслабляемся и смотрим фильмы о любви, – говорит Леся. – Я уже успела пересмотреть многие ленты. Вам выбрала пять лучших. Это именно то, что нужно во время самоизоляции. Наконец начать жить в моменте, наслаждаться жизнью и поверить в настоящую искреннюю любовь.

5 лучших фильмов от Леси Никитюк

"Письма к Джульетте" (Letters to Juliet) – американская романтическая драма, 2010

"То же самое, что письма Санта-Клауса, только для взрослых романтиков, – с улыбкой говорит Леся. – Молодая американка работает в Вероне, отвечая от имени Джульетты на письма тех, кого поразило несчастной любвью. Как-то она находит затерянное письмо из 60 -х годов и решает отыскать отправительницу. Впоследствии девушка втягивается в настоящий квест, цель которого – найти любимого Лоренцо для поседевшей бабушки Клэр. Не буду спойлерить, жив ли дедушка. Включайте и смотрите сами!"

Письма к Джульетте: смотрите трейлер фильма онлайн

"Рождение звезды" (A Star is Born) – американский музыкальный драматический фильм, 2018

"Много об этом фильме говорить не буду, – говорит ведущая Нового канала. – Ведь убеждена, что большинство из вас его видели. Невероятная история о музыканте Джексоне и талантливой певице Элли. Между героями вспыхнул страстный роман".

Рождение звезды: смотрите трейлер фильма онлайн

"Дорогой Джон" (Dear John) – американская мелодрама, 2010

"Трогательная история о любви солдата и девушки, которая обещала его ждать из армии. Однажды парень Джон сообщает любимой Саванне, что решил пойти еще на один срок службы. Девушке трудно было пережить такую весть, и она написала парню, что собирается замуж. Или будут любимые вместе? Ответ найдете в фильме! Рекомендую эту ленту", – рассказывает Леся.

Дорогой Джон: смотрите трейлер фильма онлайн

"К чуду" (To the Wonder) – американская драма, 2013

Это практически бессловесная история влюбленности, страсти, постепенного угасания и расставания, – говорит ведущая. – Словом, вы увидите, как главные герои Нил и Марина пройдут все любовные "времена года".

К чуду: смотрите трейлер фильма онлайн

"Три метра над уровнем неба" (Tres metros sobre el cielo) – испанский фильм, 2010

"Фильм о любви, которая дает и забирает, которая учит и понимает, – рассказывает ведущая Нового канала. – Три часа с этим фильмом мелькали незаметно. Останутся очень приятные впечатления и глубокие размышления".

Три метра над уровнем неба: смотрите трейлер фильма онлайн

"Ну и, конечно, рекомендую каждый вторник в 19:00 включать шоу "Кто против блондинок?" на Новом канале, – говорит ведущая. – И хорошее настроение вам гарантировано на целую неделю. Согласитесь, шоу про блонд тоже имеет терапевтический эффект!"

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк Кино
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