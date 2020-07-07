Сериал "Корона" о британской монархии уже давно покорил зрителей. Сейчас авторы успешного проекта готовятся к съемкам 5 сезона, который будет последним. Всех деталей сюжета не раскрывают, однако уже известно, что принцессу Маргарет сыграет актриса Лесли Мэнвилл. И их сходство сможет поразить киноманов.

Что известно о 5 сезон сериала "Корона"

Уже в конце 2020 года киноманы смогут посмотреть 4 сезон сериала "Корона". Точной даты премьеры авторы проекта еще не разглашают, однако не скрывают, что на этом лента не закончится. Как они сообщили на официальной странице в твиттере, пока утвердили двух актрис, которые сыграют в финальном 5 сезоне "Короны".

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Так, роль сестры королевы Елизаветы II – принцессы Маргарет – досталась актрисе Лесли Мэнвилл. А вот Ее Величество появится на экранах благодаря Имельде Стонтон. Звезды уже подписали контракт на проект и ждут, когда начнутся съемки.

Я не сдерживаю счастья от того, что буду играть принцессу Маргарет. Эстафету мне передали от двух разных актрис, поэтому я не хочу понижать планку. Кроме этого, играть двух влиятельных сестер с Имельдой Стонтон – это только радость для меня,

– прокомментировала Лесли Мэнвилл.

А вот в сети обратили внимание на удивительное сходство актрисы с принцессой Маргарет. Поэтому поклонники сериала "Корона" не сомневаются, что новые эпизоды, которые выйдут в 2021 году или в начале 2022 года, смогут их удивить.

Принцессу Маргарет в сериале "Корона" сыграет Лесли Мэнвилл / Фото News Himalaya

Актрисы, которые играли принцессу Маргарет в сериале "Корона"

Каждые 2 сезона в сериале "Корона" происходит замена актерского состава. И это неудивительно, ведь сюжет ленты стремительно развивается и показывает разные годы жизни королевы Елизаветы II и ее ближайших родственников.

Особую роль в ленте, как и в жизни Ее Величества, играла принцесса Маргарет. Поэтому авторы сериала "Корона" уделили большое внимание раскрытию образа родной сестры Елизаветы II. Придирчиво относились они и к выбору актрис.

Так, роль принцессы Маргарет в первых сезонах выполняла Ванесса Кирби. В следующих эпизодах ее заменила талантливая Хелена Бонэм Картер. Такой звездный состав отнюдь не испугал новую исполнительницу роли, которая поражает сходством со своими предшественницами.

Актрисы, сыгравшие сестру Елизаветы II в "Короне" / Фото НЛО TV