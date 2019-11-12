Летиция продемонстрировала трендовый жакет в аэропорту Мадрида: фото стильного образа

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Испанские монархи – Летиция и Филипп IV
Испанские монархи – Летиция и Филипп IV / Getty Images

Королева Испании вместе с мужем Филиппом IV 11 ноября вместе с делегацией отправилась на Кубу в рамках официального визита. Супруги прибыли в аэропорт, чтобы с почестями взойти на борт самолета.

Для отправки в Латинскую Америку Летиция выбрала стильный look, который одобрили ее поклонники и модные критики. Для события 47-летняя королева выбрала черные брюки прямого покроя, туфли-лодочки и черную водолазку. Главным акцентом наряда стал удлиненный жакет белого цвета с трендовым принтом "гусиной лапки" от испанского бренда Uterque. Его цена составляет около 6 тысяч гривен. Большой прямоугольный клатч, легкая укладка волос и лаконичный макияж завершили образ.

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Іспанські монархи – Летиція і Філіп IV
Летиция и Филипп IV в Мадриде перед взлетом на Кубу / Getty Images

Ее муж – король Филипп IV – в свою очередь выбрал серый классический костюм, голубую рубашку и синий галстук. Пройдясь с женой по красному ковру, он поднялся на самолет и отправился в западное полушарие.

Іспанські монархи – Летиція і Філіп IV
Летиция и Филипп IV в Мадриде перед взлетом на Кубу / Getty Images

Известно, что самолет с королевской четой приземлился в гаванском аэропорту им. Хосе Марти в понедельник вечером на Кубе. Летиция за несколько часов сменила свой образ и надела миди-платье с бело-черными орнаментами, дополнив look розовой сумочкой.

Смотрите видео, как Летиция и Филипп IV прибыли на Кубу:

Интересно! Король Испании Филипп VI стал первым в истории испанским монархом, прибывшим на Кубу с официальным государственным визитом.

Стоит добавить, что визит запланирован в рамках празднования 500-летия со дня основания сегодняшней столицы острова – Гаваны.

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Новости LifeStyle Куба Летиция, королева Испании Мода
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