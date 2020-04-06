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Лев Лещенко вылечился от коронавируса

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Лев Лещенко / Instagram / @leshchenko_lv

Известный советский артист Лев Лещенко вместе с женой вылечился от коронавируса. Повторный тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако лечение еще продолжается.

26 марта Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус, а уже на следующий день болезнь подтвердили. Сегодня, 5 апреля, известный певец опубликовал пост на личной странице в Инстаграме, в котором отметил, что выписывается из больницы вместе с женой Ириной.

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Супруги лечилось в московском поселке Коммунарка. На данный момент у Льва еще есть признаки воспаления легких и он продолжит курс лечения дома, однако повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Выражаем благодарность всему коллективу медиков больницы. Спасибо за наше лечение. Слушайте врачей, придерживатесь карантина. Нас с Ириной выписывают,
– написал Лещенко.

Напомним, 11 марта 78-летний Лев Дешенко вернулся из США после чего почувствовал первые симптомы болезни. Вместе с 65-летней женой Ириной он 10 дней пробыл в самоизоляции. Позже супруги самостоятельно обратились к врачам, но те отказались осмотреть их дома. Впоследствии тесты на коронавирус показали положительный результат, а Лев пробыл в реанимации с двусторонним воспалением легких, которое вызвал COVID-19.

По состоянию на 6 апреля в мире зафиксировали 1 287 112 случаев коронавируса. От болезни умерли 70 527 человек. Удалось выздороветь 271 882 инфицированным. Больше всего заражений выявили в США – 336 851. Людей призывают оставаться дома, а при первых симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.


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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Новости LifeStyle Новости России
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