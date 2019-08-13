Лиам Хемсворт впервые прокомментировал развод с Майли Сайрус

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Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус / www.gettyimages.com

Еще одна голливудское пара заявила о своем разводе. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили разорвать отношения после 8 месяцев жизни в браке.

Ранее инсайдеры издание People сообщили, что Майли и Лиам не смогли ужиться под одной крышей, поэтому единогласно решили разорвать отношения. Как известно, сейчас Сайрус наслаждается отдыхом с 30-летней блогершей Кейтлин Картер.

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Во вторник, 13 августа, актер Лиам Хемсворт опубликовал официальное заявление на своей странице в Instagram, где подтвердил информацию и прокомментировал их разрыв с Майли.

Всем привет. Хочу сказать, что я и Майли разъехались. И я желаю ей только счастья, здоровья и идти вперед. Это наше личное дело, и я не давал и не даю никаких комментариев журналистам и СМИ. Любые сообщения и мои цитаты – ложь. Мир и любовь,
– написал в подписи Лиам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

 

Добавим, что накануне Майли Сайрус разместила философский пост в социальных сетях, в котором написала: "Не боритесь с эволюцией, поскольку вы никогда не победите. Мой папа всегда говорил мне: "Природа никогда не спешит, но она всегда успевает". И это наполняет мое сердце миром, покоем и надеждой, когда я знаю, что это правда. Меня учили уважать планету и ее технологический процесс, и так же я собираюсь поступать со своей жизнью".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2009 году. Через 3 года отношений они решили пожениться. Однако всего за год пара изменила свое решение и разошлась. Но чувства Майли и Лиама так и не исчезли: в 2016 году певица и актер восстановили отношения, после чего своенравная артистка начала носить обручальное кольцо, которое ей подарил любимый. В июле 2018 года в СМИ появилась информация, что скандальная певица снова отменила свадьбу, после чего пара не прекращала выходить вместе на публику. Однако в декабре 2018 года, почти через 10 лет после начала отношений, пара таки пошла к алтарю.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Майли Сайрус
Источник: LifeStyle 24
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