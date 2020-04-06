Лиам Хемсворт впервые рассказал, как пережил развод с Майли Сайрус

О разводе американской певицы Майли Сайрус и австралийского актера Лиама Хесмворта стало известно в конце января этого года. Мужчина впервые признался, что пережить разрыв отношений с любимой ему помогли активные занятия спортом.

30-летний Лиам раньше не комментировал, как чувствовал себя после расставания с Майли. Однако недавно знаменитость украсил обложку издания men's Health и дал откровенное интервью, в котором рассказал, что после развода начал заниматься спортом, для того, чтобы отвлечься.

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Лиам говорит, что в течение последних шести месяцев старается держаться на уровне и сохранять баланс. Физические упражнения для него имели очень большое значение.

Также для того, чтобы забыть любимую, актер с головой окунулся в работу. Сейчас звезда "Голодных игр" играет смертельно больного человека, участвующего в игре на выживание в сериале Most Dangerous Game. По сценарию Хемсворту приходится много бегать, что также положительно влияет на его физическую форму.

Во время съемок я много бегал по улице. Но это круто, потому что заставляет меня двигаться дальше. Я преодолевал по 10 километров в день. Раньше никогда такого не делал,

– говорит Лиам.

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?

Майли и Лиам впервые встретились на съемках фильма "Последняя песня" в 2009 году. Они встречались три года, после чего актер сделал предложение Сайрус. В 2013 году влюбленные расстались, но вскоре возобновили отношения. 23 декабря 2018 года они поженились. Актер подал заявление на развод после того, как в сети появились фотографии Майли и Кейтлин Картер – бывшей невестки Кайли и Кендалл Дженнер. На этих фотографиях девушки целовались. Между супругами давно были недоразумения, а измена жены стала для актера последней каплей. Романтические отношения Сайрус и Картер длились около двух месяцев. Сейчас Певица встречается с певцом Коди Симпсоном.