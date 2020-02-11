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Лидия Таран показала, как проводит выходные: яркие фото

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Лидия Таран / Instagram / @lidiyataran •

Популярная украинская телеведущая Лидия Таран не является активным пользователем Инстаграма, однако иногда она публикует на своей странице фотографии профессиональной и семейной жизни.

Звезды телеэкранов обычно любят показывать свою личную жизнь широкой аудитории, публикуют фотографии с отдыха, домашних посиделок. Лидия Таран также не остается в стороне от "инстаграмной" жизни, хотя пишет не часто. На днях телеведущая поделилась с подписчиками снимком, который характеризует ее в свободное от работы время. Женщина позирует на рынке. Как отмечает Лидия, для нее – это лучшая субботняя вылазка.

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На фото видно ее яркую курточку красного цвета. Телеведущая распустила волосы, на лице у нее красивый легкий макияж.

Лидия держит в одной руке зелень, а в другой помидоры и мило улыбается, а также выбирает рыбу.

Ем глазами. Мой рай выходного дня. Любите ли вы рынки так, как я их люблю? Сдерживаю себя, не покупаю много, но как же это прекрасно и вкусно. Сегодняшний улов – курица, зелень, сыр, клюква, немного рыбки, орехи... Сала не брала, сдержалась, хотя да, пробовала. А вам где больше нравится покупать – на базаре или в супермаркете?
– написала под фото Лидия Таран.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle
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