Лилия Ребрик объявила свое настоящее имя и показала архивные фото: Много кто удивился

Успешная телеведущая известна многомиллионной аудитории как Лилия Ребрик, однако знаменитость решила обнародовать свое настоящее имя. Родители назвали старшую дочку Лилианой, а младшую – Юлианой. Так, звезда познакомила своих поклонников с родной сестрой и показала, как они выглядели в детстве.

Если муж и дочери довольно часто позируют вместе со звездной мамой и женой на камеру, то других членов своей семьи Лилия Ребрик не приобщает к публичной жизни. Однако на личной странице в инстаграме ведущая познакомила фолловеров со своей младшей сестрой. Девушку зовут Юлиана. Как выяснилось, имена сестер созвучны.

Читайте также Лилия Ребрик призналась, идеальная ли она мама

Настоящее имя Лилии Ребрик – Лилиана. Она призналась, что для карьеры на телевидении решила выбрать сокращенный вариант имени.

Я – Лилиана. Уверена, сейчас многие удивились, потому что знают меня как Лилию, но нет, я на самом деле – Лилиана,

– написала Ребрик.

Так, телеведущая решила рассказать поклонникам больше о личной жизни. Она призналась, что в детстве родители путали имена дочерей. В подростковом возрасте это ужасно раздражало Лилию Ребрек, однако сейчас она и сама может оговориться, зовя своих детей – Полину и Диану. Ведущая призналась, что имеет прочную связь со своей сестрой, однако в юности сочетание их характеров было "взрывным коктейлем". Следует отметить, что ее дочери имеют такие же знаки зодиака, как и знаменитая мама с сестрой Юлианой.

Кроме душевного рассказа о семье, Лилия Ребрик опубликовала архивные фото из семейного альбома. На фотографиях сестры предстали в разный период своей жизни: от детских лет до сегодняшнего дня. Стоит отметить, что Лилиана и Юлиана очень схожи с маленькими дочками ведущей – 7-летней Дианой и 2-летней Полиной.

Для просмотра всех фото листайте влево