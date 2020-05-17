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Лилия Ребрик объявила свое настоящее имя и показала архивные фото: Много кто удивился

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Лилия Ребрик объявила свое настоящее имя
Лилия Ребрик объявила свое настоящее имя / Instagram / @liliia.rebrik

Успешная телеведущая известна многомиллионной аудитории как Лилия Ребрик, однако знаменитость решила обнародовать свое настоящее имя. Родители назвали старшую дочку Лилианой, а младшую – Юлианой. Так, звезда познакомила своих поклонников с родной сестрой и показала, как они выглядели в детстве.

Если муж и дочери довольно часто позируют вместе со звездной мамой и женой на камеру, то других членов своей семьи Лилия Ребрик не приобщает к публичной жизни. Однако на личной странице в инстаграме ведущая познакомила фолловеров со своей младшей сестрой. Девушку зовут Юлиана. Как выяснилось, имена сестер созвучны.

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Настоящее имя Лилии Ребрик – Лилиана. Она призналась, что для карьеры на телевидении решила выбрать сокращенный вариант имени.

Я – Лилиана. Уверена, сейчас многие удивились, потому что знают меня как Лилию, но нет, я на самом деле – Лилиана,
– написала Ребрик.

Так, телеведущая решила рассказать поклонникам больше о личной жизни. Она призналась, что в детстве родители путали имена дочерей. В подростковом возрасте это ужасно раздражало Лилию Ребрек, однако сейчас она и сама может оговориться, зовя своих детей – Полину и Диану. Ведущая призналась, что имеет прочную связь со своей сестрой, однако в юности сочетание их характеров было "взрывным коктейлем". Следует отметить, что ее дочери имеют такие же знаки зодиака, как и знаменитая мама с сестрой Юлианой.

Кроме душевного рассказа о семье, Лилия Ребрик опубликовала архивные фото из семейного альбома. На фотографиях сестры предстали в разный период своей жизни: от детских лет до сегодняшнего дня. Стоит отметить, что Лилиана и Юлиана очень схожи с маленькими дочками ведущей – 7-летней Дианой и 2-летней Полиной.

Для просмотра всех фото листайте влево

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні неділя! Ранкова кава випита, мій пиріг уже з’їли)! Щиро сподіваюсь, тим, хто приготував мій десерт, він теж сподобався! Наступноі суботи чекайте новий рецептик у #рецептивідліліребрик А сьогодні я хочу вас познайомити трошки зі своєю родиною! Як і домовлялися, по неділях буду писати #ребрикщасливародина Я вже писала, що цей Торф’яний пиріг - насправді рецепт дуже близької мені людини! Це фірмова страва моєі рідної сестри Юліани @yuliana_todoriuk ! Я - Ліліана (впевнена, зараз багато хто здивувався, бо знає мене як Лілію, але ні, я насправді Ліліана:), а сестра - Юліана! І знаєте, що найбільше мене дратувало? Коли батьки плутали наші імена. Я ніяк не могла зрозуміти - ну як, як можна плутати НАСТІЛЬКИ різні імена!?!? І знаєте що? Зараз я постійно плутаю імена своїх доньок! Хоча здавалося б - Діана і Поліна (або як ми жартуємо «чи Діана, чи Поліна»)! Ну зовсім різні! Але ні - я теж плутаюся). Мабуть, це дано мені для того, щоб я зрозуміла - що відчували тоді мої батьки Між іншим, це не єдине співпадіння. Я - тілець, Юліана - діва і найцікавіше, що такі ж знаки і у моїх доньок: Діана - діва, а Поліна - тілець! І це просто вибуховий коктейль, нереальне поєднання! Для чогось мені дано пройти таке ж випробування, як і моїм батькам принаймні, зараз, коли я стала мамою двох сестер, я ще більше зрозуміла своїх маму та тата! Я взагалі вірю, що нічого в житті не буває «просто так» і все, що з нами відбувається - воно невипадково. Все відбувається для чогось! Як думаєте, чому у мене так співпало з доньками, як і у мене з сестрою: однакові знаки зодіаку? Чому я також плутаю імена? Якийсь кармічний зв’язок? Сподіваюсь, що вони і міцний зв‘язок такий же матимуть, як я зі своєю сестричкою! Дуже цікава ваша думка!

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

 

Автор: Марина Джура
Теги: Лилия Ребрык Новости LifeStyle LifeStyle
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