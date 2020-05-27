24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Лилия Ребрик очаровала сеть фотографией маленькой дочки

- Читати новину українською
Лилия Ребрик с дочкой
Лилия Ребрик с дочкой / Instagram / @liliia.rebrik

Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз поделилась очаровательной фотографией младшей дочери Полины.

Лилия Ребрик является одной из самых известных мам в украинском шоу-бизнесе. Она прекрасно умеет совмещать работу, отдых и воспитание детей. На личной страничке телеведущей в іинстаграме часто появляются сообщения, в которых она рассказывает о материнстве.

Читайте также: Бои с водными пистолетами: Мила Йовович показала, как развлекается с детьми на карантине

На очередной фотографии Лилия показала свою дочь Полину, которой недавно исполнилось 2 годика. Поклонники часто могут видеть снимки, на которых позирует Поля в ленте фотоблога ее мамочки.

На этот раз Полина изображена во время активной прогулки вблизи загородного дома Лилии Ребрик и ее мужа Андрея Дикого. Она позирует на самокате с милым детским шлемом на голове. Девочка выглядит улыбчивой и счастливой. Видно, что ей нравятся такие семейные развлечения.

"Мисс гламур", – коротко подписала фото актриса.

Лілія Ребрик
Дочь Лилии Ребрик Полина / Instagram-Stories / @liliia.rebrik

Что известно о семье Лилии Ребрик?

В 2011 году Лилия вышла замуж за танцора Андрея Дикого. Именно он был ее партнером на шоу "Танцы со звездами", где участвовала телеведущая. В 2012 году у супругов родилась дочь Диана. А два года назад они во второй раз стали родителями. На свет появилась их принцесса Полина.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные дети Лилия Ребрык
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Интересные сериалы 2020 года, которые разбавят карантинные будни
сегодня , 13:50 Интересные сериалы 2020 года, которые разбавят карантинные будни
Юлія Михайлова
Лучшие фильмы по рейтингу IMDb, которые уже успели покорить мир
26 мая , 16:00 Лучшие фильмы по рейтингу IMDb, которые уже успели покорить мир
Юлія Михайлова
Мастер-классы от Олега Скрипки, Златы Огневич и других: чему учат звезды в сети
25 мая , 17:32 Мастер-классы от Олега Скрипки, Златы Огневич и других: чему учат звезды в сети
Юлія Михайлова