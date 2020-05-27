Лилия Ребрик очаровала сеть фотографией маленькой дочки

Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз поделилась очаровательной фотографией младшей дочери Полины.

Лилия Ребрик является одной из самых известных мам в украинском шоу-бизнесе. Она прекрасно умеет совмещать работу, отдых и воспитание детей. На личной страничке телеведущей в іинстаграме часто появляются сообщения, в которых она рассказывает о материнстве.

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На очередной фотографии Лилия показала свою дочь Полину, которой недавно исполнилось 2 годика. Поклонники часто могут видеть снимки, на которых позирует Поля в ленте фотоблога ее мамочки.

На этот раз Полина изображена во время активной прогулки вблизи загородного дома Лилии Ребрик и ее мужа Андрея Дикого. Она позирует на самокате с милым детским шлемом на голове. Девочка выглядит улыбчивой и счастливой. Видно, что ей нравятся такие семейные развлечения.

"Мисс гламур", – коротко подписала фото актриса.



Дочь Лилии Ребрик Полина / Instagram-Stories / @liliia.rebrik

Что известно о семье Лилии Ребрик?

В 2011 году Лилия вышла замуж за танцора Андрея Дикого. Именно он был ее партнером на шоу "Танцы со звездами", где участвовала телеведущая. В 2012 году у супругов родилась дочь Диана. А два года назад они во второй раз стали родителями. На свет появилась их принцесса Полина.