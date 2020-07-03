Популярная украинская актриса театра и кино Лилия Ребрик после длительного перерыва вернулась к съемочному процессу. Она поделилась романтическим фото со съемок второго сезона сериала "Великие Вуйки".

Фотографию звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. Она ежедневно показывает поклонникам интересные моменты насыщенной работы и рассекречивает подробности деятельности в киноиндустрии и на телевидении.

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Последний снимок, который появился в инстаграм-профиле знаменитости, был сделан во время заката. Такая атмосфера добавляла романтики и особого уюта. Лилия позировала возле фонтана на фоне загородного заведения.

Она изображена в съемочной одежде – костюме официантки. Вероятно, именно в таком образе зрители увидят ее в одном из эпизодов "Великие Вуйки 2". Волосы Ребрик уложены ровно и собраны с обеих сторон назад, а на лице она сделала естественный макияж.

"Не только рассветы я встречаю, но и закаты", – коротко написала в публикации актриса.

В комментариях поклонники звезды оставляют ей комплименты, а также интересуются локацией съемки, ведь эта местность действительно поражает красотой.