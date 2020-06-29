Украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик опубликовала в сети фотографию, на которой изображена вместе с мужем и двумя дочерьми. В заметке женщина подняла вопрос о декрете для мужчин.

Лилия поделилась фотографией на личной странице в инстаграме. Она часто в своих сообщениях выражает мнение относительно актуальных вопросов. На этот раз речь шла об одновременном декрете для мужчин и женщин.

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Лилия Ребрик о декрете для мужчин в Украине

Сейчас в Украине в декрет имеет право уйти или мама, или папа, но одновременно ухаживать за ребенком они не могут. Отец может взять часть своего ежегодного отпуска, однако это лишь несколько дней. В результате – все обязанности, которые появляются после рождения ребенка, ложатся на мамины плечи.

Чиновники решили урегулировать эту ситуацию и написали законопроект, в котором говорится о том, что мама и папа могут одновременно выходить в декрет.

Лилия призналась, что после рождения первой дочери она и ее муж не шли в декрет, а поровну распределили обязанности.

"Дело в том, что мы оказались очень жадными на эмоции родителями. Нам дико было представить, что о первых словах и шагах наших детей будут рассказывать другие люди, а мы сами из-за работы этого не увидим. Поэтому мы принципиально не брали няню, редко подключали бабушек, бросили самим себе вызов. И, я считаю, что справились! Мой муж с огромной любовью и ответственностью занимается воспитанием детей, я кайфую от этого и горжусь им! Это так трогательно. Я убеждена: если женщина ценит это, то мужчина будет заниматься детьми упорно и с огромным удовольствием", – написала в публикации телеведущая.

Семейное фото Лилии Ребрик

Лилия изображена на фоне двора собственного загородного дома вместе с мужем Андреем Диким и дочерьми – Дианой и Полиной. Они позируют улыбающимися и счастливыми, радуются совместному проведению времени в солнечный летний день. Актриса и ее дочери одеты в цветные платья одинакового пошива в белый горошек.