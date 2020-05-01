Лилия Ребрик показала празднование дня рождения дочери: яркие фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на карантине проводит время вместе с мужем и детьми. На днях она поделилась яркими фотографиями, на которых показала, как ее семья на карантине отпраздновала день рождения младшей дочери.

Карантин – не повод отменять праздник. Наоборот, можно придумать, как весело и интересно отпраздновать его в узком семейном кругу. Именно так сделали Лилия Ребрик и Андрей Дикий для того, чтобы не оставить дочь без ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Фотографиями замечательного весеннего дня телеведущая поделилась на личной странице в Инстаграме.

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Вчера, 30 апреля, младшей дочери Лилии и Андрея Полине исполнилось два годика. Семейство позировало на волшебных фотографиях в family look – белых футболках со свинкой Пеппой и надписью "Полина". Девочки были в нежно-розовых балетных юбках и куртках светлых тонов. Их родители были в джинсах.

Двор и веранду украсили красивыми розовыми воздушными шариками. Для именинницы заказали роскошный торт и мыльные пузыри.

Праздник состоялся в узком семейном кругу, а родственники смогли поздравить Полину по видеосвязи.



Лилия Ребрик с детьми и мужем / Instagram / @ liliia.rebrik



Дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого празднует день рождения / Instagram / @ liliia.rebrik



Лилия Ребрик с дочерьми / Instagram / @ liliia.rebrik



Андрей Дикий с дочкой Полиной / Instagram / @ liliia.rebrik



Лилия Ребрик и ее дочь Полина​ / Instagram / @ liliia.rebrik



Дочке Лилии Ребрик Полине исполняется 2 годика / Instagram / @ liliia.rebrik



Лилия Ребрик с дочерьми / Instagram / @ liliia.rebrik