Лилия Ребрик показала стройные ноги в ультракоротком платье: фото

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Лилия Ребрик показала пикантные фото / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведущая Лилия Ребрик несмотря на насыщенный график работы и материнство уделяет большое внимание актерской карьере. На днях звезда побывала во Львове, откуда успела опубликовать довольно пикантные фото.

Снимки в платье взбудоражили сеть, ведь фанаты Лилии Ребрик привыкли ее видеть в стильных костюмах и платьях, которые она надевает для съемок телешоу. Поэтому последние фото в ультракоротком платье произвели настоящий фурор на инстаграм-странице актрисы.

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Перед камерой Лилия Ребрик предстала в наряде бельевого кроя, который был украшен кружевом в зоне декольте. Сексуальный образ актрисы и телеведущей дополнили обувь на каблуках и колготы в сетку. Волнистые волосы и черно-белые тона снимке добавили ретро-эффекта фотографиям. Позировала Лилия Ребрик в разных позах, демонстрируя фанатам роскошную фигуру и стройные ноги.

"Атмосферные фото из-за кулис театра", – лаконично написала она. Пожалуй, именно так Лилия Ребрик настраивалась на роль.

Лілія Ребрик у Львові
Лилия Ребрик во Львове / Instagram / @liliia.rebrik

Сексуальний образ Лілії Ребрик
Лилия Ребрик во Львове / Instagram / @liliia.rebrik

Лілія Ребрик
Лилия Ребрик/ Instagram / @liliia.rebrik

Акторка Лілія Ребрик перед спектаклем
Актриса Лилия Ребрик перед спектаклем "Номер 13" / Instagram / @liliia.rebrik ​

Известно, что импровизированную фотосессию Лилия Ребрик устроила в своей гримерке. Во Львове звезда презентовала комедийный спектакль "Номер 13 или олинклюзив", который прошел в местном театре 2 декабря. А вот автором пикантной фотосессии выступила знаменитая украинская актриса Ксения Вертинская, о чем рассказала Лилия Ребрик в заметке.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Лилия Ребрык
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