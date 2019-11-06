Лилия Ребрик показала трендовый осенний образ: фото
Телеведущая Лилия Ребрик следит за модными трендами и каждый раз демонстрирует стильный образ. На днях она в очередной раз это доказала, показав серию осенних снимков.
График Лилии Ребрик очень насыщенный. Ежедневно телеведущая ведет утреннюю программу, участвует в эффектных съемках и охотно играет со своими двумя дочерьми. Несмотря на такие хлопоты знаменитая украинка не забывает о своих поклонниках, поэтому активно ведет свой инстаграм-блог.
Читайте также: Осенние фотосессии украинских звезд, которые покорили сеть
6 ноября на странице Лилии Ребрик появилась серия эффектных фотографий, сделанных возле студии канала "Украина". Перед камерой телеведущая предстала в наряде, который является трендом этого сезона. Лилия красовалась в юбке из плиссе, которую дополнила теплым свитером. И хоть одежда известной красавицы была одного цвета, это никак не повлияло на ее эффектный вид.
Такую осень я люблю!
– написала телеведущая, наслаждаясь теплой погодой.
Кроме этого, в заметке Лилия Ребрик призналась, что стильную одежду она выбрала из коллекции Helen Viare. К наряду телеведущая решила подобрать любимые фиолетовые туфли на каблуках, которые стали ярким акцентом в ее образе.
Лилия Ребрик в эффектном наряде / Instagram / @liliia.rebrik
Телеведущая Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik
Трендовый образ Лилии Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik
Лилия Ребрик в Киеве / Instagram / @liliia.rebrik
Телеведущая Лилия Ребрик показала осенние фото / Instagram / @liliia.rebrik
Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik
Интересно, что подобный образ предлагает и дизайнер Андре Тан. Наряд в стиле total pink появился в новой коллекции модельера и получил бешеную популярность. Немало модниц уже воспользовались советами Андре Тана, которые он разместил на инстаграм-странице
"Нежный пудровый джемпер (шерсть, альпака, мохер) и воздушная фатиновая юбка – мечта любой стильной девушки. Дополните образ босоножками или туфлями-лодочками, чтобы сделать его еще более изящным, или же ботинками или кроссовками, чтобы внести нотку бунтарства и игривости", – посоветовал Андре Тан.
Одежда от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_officia