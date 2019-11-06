Лилия Ребрик показала трендовый осенний образ: фото

Телеведущая Лилия Ребрик следит за модными трендами и каждый раз демонстрирует стильный образ. На днях она в очередной раз это доказала, показав серию осенних снимков.

График Лилии Ребрик очень насыщенный. Ежедневно телеведущая ведет утреннюю программу, участвует в эффектных съемках и охотно играет со своими двумя дочерьми. Несмотря на такие хлопоты знаменитая украинка не забывает о своих поклонниках, поэтому активно ведет свой инстаграм-блог.

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6 ноября на странице Лилии Ребрик появилась серия эффектных фотографий, сделанных возле студии канала "Украина". Перед камерой телеведущая предстала в наряде, который является трендом этого сезона. Лилия красовалась в юбке из плиссе, которую дополнила теплым свитером. И хоть одежда известной красавицы была одного цвета, это никак не повлияло на ее эффектный вид.

Такую осень я люблю!

– написала телеведущая, наслаждаясь теплой погодой.

Кроме этого, в заметке Лилия Ребрик призналась, что стильную одежду она выбрала из коллекции Helen Viare. К наряду телеведущая решила подобрать любимые фиолетовые туфли на каблуках, которые стали ярким акцентом в ее образе.



Лилия Ребрик в эффектном наряде / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведущая Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Трендовый образ Лилии Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik



Лилия Ребрик в Киеве / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведущая Лилия Ребрик показала осенние фото / Instagram / @liliia.rebrik



Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Интересно, что подобный образ предлагает и дизайнер Андре Тан. Наряд в стиле total pink появился в новой коллекции модельера и получил бешеную популярность. Немало модниц уже воспользовались советами Андре Тана, которые он разместил на инстаграм-странице

"Нежный пудровый джемпер (шерсть, альпака, мохер) и воздушная фатиновая юбка – мечта любой стильной девушки. Дополните образ босоножками или туфлями-лодочками, чтобы сделать его еще более изящным, или же ботинками или кроссовками, чтобы внести нотку бунтарства и игривости", – посоветовал Андре Тан.

Одежда от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_officia