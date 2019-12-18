Лирический трек о вечном: Сергей Бабкин представил новую неземную песню "Лис"

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Певец Сергей Бабкин / Instagram / @babkin_official

Сегодня, 18 декабря, состоялась премьера клипа на сингл украинского исполнителя "Лис". В видеоработе, которая представлена в черно-белой гамме, Сергей Бабкин показал, как творит новую музыку в одиночестве в своей студии. Он спел о космической безграничности и месте человека в ней.

Украинский певец и автор песен обнародовал новую чувственную работу. Он анонсировал о выходе песни "Лис" накануне на официальной странице в своем Инстаграме. Тогда Сергей Бабкин опубликовал короткое видео, на котором изображен с младшим сыном на руках сквозь стекло, по которому стекают капли дождя. Тогда он обнародовал лишь первые строки из припева нового хита.

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Певец признался, что создал песню "Лис" давно и не мог дождаться возможности поделиться ею со своими поклонниками. Трек получился на удивление чувственным, а в черно-белом клипе Сергей Бабкин предстал среди космической пыли.

Сергей Бабкин – Лис: смотрите клип онлайн

Сергей Бабкин – Лис: текст песни 

Спи,
В городе листопад,
Красиво.
Спи,
Мой мистик, мой телепат,
Спасибо всем
Сердцем и душой,
Наш мир такой большой, и
Бесконечно жаль
Дальние огни,
Придумано людьми,
Что мы одни,
В огромной пустоте,
В объятии полых сфер,
Как буквы на листе
В полной темноте,
В объятиях полусфер
Как буквы на листе

Спи,
Скоро придет зима,
Увидишь.
Спи,
Мой демон, мой белый маг,
Приблизишь то,
Что не удавалось мне,
Я вижу тебя во сне, и
Бесконечно жаль
Дальние огни,
Придумано людьми,
Что мы одни,
В огромной пустоте,
В объятии полны сфер,
Как буквы на листе
В полной темноте,
В объятиях полусфер
Как буквы на листе. 

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Теги: LifeStyle Сергей Бабкин Музыка
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