Участники России Little Big представили песню для Евровидения-2020: видео

На днях стало известно о том, что Евровидение-2020 может состояться без представителя от России. Группа Little Big должен был презентовать конкурсную композицию до 9 марта, однако так и не сделал этого. Коллектив обнародовал долгожданный трек сегодня, 12 марта.

Страну-агрессора на Евровидении-2020 будет представлять группа Little Big. Однако музыканты нарушили правила и не представили песню до установленной даты. В сегодняшнем выпуске программы "Вечерний Ургант" коллектив спел песню Uno. Именно этот трек прозвучит в Роттердаме.

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Музыканты признались, что эту композицию не писали для Евровидения. Ее создали в январе этого года на отдыхе, когда еще даже не знали об участии в конкурсе.

Лидер группы Илья Прусикин отметил, что это достаточно новый формат для них и песня в интересном стиле.

В клипе, помимо основных участников Little Big, можно увидеть солиста группы The Hatters Юрия Музыченко, а также участницу группировки "Ленинград" Флориду Чантурию.

Песня представителя России Little Big для Евровидения-2020: смотрите видео онлайн

Что известно о группе Little Big?

Little Big – это рейв-группа из Санкт-Петербурга. Популярность артисты получили благодаря песне Skibidi, которая мгновенно заполонила сеть и стала мировой сенсацией. Всего за неделю песня набрала 23 миллиона просмотров на ютубе. Сейчас ролик просмотрели почти 370 миллионов раз, а танец, который придумали музыканты, повторили тысячи звезд.

Little Big – Skibidi: смотрите видео онлайн