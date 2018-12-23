"Любящий отец с большим сердцем": скандальный Полунин признался в приверженности Трампу

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Сергей Полунин
Сергей Полунин / Instagram @sergeipolunin

"Трамп делает мир безопаснее", – заявил скандальный украинский артист балета и сторонник главы Кемля Сергей Полунин, который на днях получил российское гражданство.

Очередное сообщение Полунин опубликовал на своей странице в Instagram.

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В частности артист балета выразил слова поддержки относительно борьбы американского лидера Дональда Трампа с некоторыми СМИ.

Моя поддержка президенту Дональду Трампу за то, что он делает этот мир безопаснее. Мое уважение к вам и спасибо за то, что говорите правду об информационных каналах, которые говорят неправду. Они действительно таковыми являются и промывают мозги людям. Большинство новостей однобокие, и говорят то, что выгодно новому мировому порядку,
– заявил Сергей.

Кроме того, Полунин добавил, что поддерживал кандидатуру Трампа в 2016 году во время выборов президента в США.

"Я могу подтвердить, что новости дают ложную информацию. Им должно быть за это стыдно. Я счастлив, что он президент. Я был в Нью-Йорке, когда проходили выборы, я болел за него. Я посылаю ему свою любовь и надеюсь, что он будет двигаться к свету, принимая правильные решения. Он любящий отец с большим сердцем, который может сделать этот мир лучше", – подчеркнул артист.

 

Напомним, Сергей Полунин не один раз выражал свою симпатию РФ. Он заявил, что Россия и Украина всегда были и вскоре снова будут вместе. Из-за таких скандальных заявлений многие звезды прекратили общение с Сергеем Полуниным. Среди них – прима украинского балета Екатерина Кухар.

Теги: Новости США LifeStyle Дональд Трамп Сергей Полунин Скандал
Источник: 24 канал
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