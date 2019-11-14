Любой актер свалился бы, – Сеитаблаев о блестящем дебюте Билялова в кино "Домой"

Известный режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев поделился, как состоялся актерский дебют крымского татарина Ремзи Билялова в полнометражной украинской художественной драме "Домой", которая поборется за "Оскар". А также рассказал, почему реально волновался за коллегу на площадке.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью для 24 канала. Киноактер Ахтем Сеитаблаев признался, что не ожидал от Билялова такой сильной актерской игры, несмотря на то, что у него нет соответствующих навыков и образования.

Читайте также: Премьера украинского фильма "Домой": трейлер и сюжет претендента на премию Оскар-2020

Во время съемки последней сцены, где он читает молитву, я за него реально волновался! Потому что в том, как он набирал последнее крещендо (музыкальный термин, означающий постепенное увеличение силы звука, – LifeStyle 24), я слышал, что оно идет от печени... Не столько голос, а сколько боль и надежда. Ведь его персонаж не верит, что остался единственным мужчиной в семье, и ему теперь надо вести за собой и принимать решения относительно всего и себя самого тоже. На съемках я понимал, что к Рэмзи лучше не подходить,

– сказал Сеитаблаев.

Дело в том, что Сеитаблаеву и Билялову выпало играть главных актеров – отца Мустафу и младшего сына Алима. По сюжету у крымского татарина Мустафы умирает его первенец, Назим. Отец приезжает в Киев, куда два его сына поехали после аннексии Крыма: чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.



Ахтем Сеитаблаев в роли Мустафы и Ремзи Билялов в роли Алима в фильме "Домой" / Фото: Павел Шевчук

"Его открытость, доверие и своевременная работа поражали. И только два дубля последней сцены?! Каждый актер свалился бы, потому что это требует и физических и психологических усилий. Я себя спрашивал, а если бы на его месте играл опытный актер... Вот не знаю, было ли бы так искренне. Он был на своем месте. Самый главный фильм для меня "Мужчина и женщина", а молодой Ремзи Билялов напоминал мне Жан-Луи Трентиньяна. От этого было тепло. И я старался научиться этой непринужденности, гармонии внутри себя ровно столько, сколько нужно. Я будто вернулся на первый курс мастерства актера, когда учат быть убедительным в своей простоте", - поделился Сеитаблаев.

Известно, что снимать "Домой" начали осенью 2018-го, а уже в мае презентовали в Каннах. Съемки проходили в Киеве и области, в нескольких селах Николаевщины, селе Стрелковое на Арабатской стрелке, на озере Сиваш и других локациях. Всего 18 съемочных дней и все по-своему особенные, говорил актер Ремзи Билялов в своем первом в жизни интервью.

Читайте также: Бурные овации и слезы на глазах: почему стоит посмотреть фильм "Домой"

По словам, Сеитаблаева, помня, что вытерпел Билялов, в сложные моменты он просто молчал. А режиссер кино Нариман Алиев рассказал, что во время съемок осенью он даже получил переохлаждение, однако достойно выполнил свою работу.

"Кстати, в ночной съемке Ремзи тоже должен был плавать. Но до этого на реке подхватил переохлаждение, мы его откачивали. Он ходил нервный, говорил, что все необходимое сделает. А я всю смену думал, как провернуть, чтобы он не купался снова. Наконец придумали, он был благодарен. Мы пытались облегчать задачу, потому что снимали на озере Сиваш в октябре!.. А вот сами съемки проходили в нужном темпе. Мы чувствовали, что успеваем. Все понимали процесс, были в нем и играли, как надо... Мы со своей стороны пытались сделать кино качественным и откровенным. Когда творили "Домой", опирались на личный вкус и не врали ни себе, ни людям", – подытожил режиссер фильма Нариман Алиев.



Ремзи Билялов в одной из финальных сцен на озере Сиваш в фильме "Домой" / Фото: Павел Шевчук

Добавим, что всеукраинский прокат фильма "Домой" продолжается.